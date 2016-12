ANNONSE

Tidligere Stabæk-trener Bob Bradley ble raskt trukket fram som en kandidat til jobben som norsk landslagssjef da det ble kjent at han hadde fått sparken i Swansea tirsdag kveld.

Bradleys agent Ron Waxman forteller til VG at han er overbevist om ta Bradley kan tenke seg å ha samtaler med NFF om landslagsjobben.

- Bob likte seg veldig godt i Norge, og koste seg i de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget. Bob vil helt sikkert snakke med landslagsledelsen. Det er klart han vil det, og så får man eventuelt se hva det fører til, sier Waxman, som ikke vil uttale seg om det allerede har vært kontakt.

Han er imidlertid ærlig om at det har kommet noen tekstmeldinger og forespørsler etter at sparkingen ble kjent tirsdag.

Fotballpresident Terje Svendsen ønsker ikke å kommentere konkrete navn mens jakten på en ny landslagssjef pågår.

- Jeg kan ikke kommentere enkeltkandidater, men vi registrerer jo det som skjer og så lar vi prosessen gå sin gang.

Ronny Deila er klar på at Bob Bradley bør være høyaktuell som norsk landslagssjef.

- Jeg har veldig sansen for han, og han har masse erfaring som landslagstrener. Jeg mener at han klart burde være et alternativ for det norske landslaget, sa Deila under TV 2s Premier League-sending tirsdag.