Brann ble fullstendig overkjørt av Kristiansund

- Beklager jeg på det sterkeste til alle som er glad i Brann, sier Brann-kaptein Azar Karadas.

BRANN - KRISTIANSUND 0-4:

Brann-trener Lars Arne Nilsen måtte klare seg uten midtstopperne Vito Wormgoor og Bismar Acosta, samt venstreback Ruben Kristiansen da Kristiansund kom på besøk til Bergen fredag.

De tvungne omrokkeringene skulle vise seg å bli kostbare, for Brann ble regelrett latterliggjort av Kristiansund på eget gress, og tapte til slutt 0-4.

Bergenspublikummet sa klart ifra hva de mente om prestasjonene og resultatet, og sendte spillerne i garderoben til pipekonsert da dommer Martin Lundby blåste av kampen.

Karadas: - Beklager

Torgil Gjertsen, som scoret to av målene for gjestene, kom fra Ranheim i sommer og innrømmer glatt at fredagens kamp Brann var en opplevelse av de sjeldne.

- Det er litt surrealistisk akkurat nå, men det er utrolig deilig og man får litt frysninger når man står her etter 4-0, sier Gjertsen til Max etter kampslutt.

Like fornøyd var naturlig nok ikke Brann-trener Lars Arne Nilsen.

- Det var en dårlig dag på jobben. Det er ikke så mye mer å si om det. Vi får en verst tenkelig start, så må vi ta sjanser og jager, men har kanskje ikke den farten der bak, som vi skulle hatt. Vi får 2-0 imot, og det er ikke godt nok, rett og slett. De vinner fortjent og er bedre enn oss i dag.

Dagens Brann-kaptein Azar Karadas benyttet anledningen til å beklage til hjemmefansen etter kampslutt.

- Det er tungt. Det var en svart dag på jobben, og jeg som kaptein og eldstemann på laget tar en stor del av ansvaret for det som skjer. Vi er rett og slett langt unna det som kreves. Det beklager jeg på det sterkeste til alle som er glad i Brann og har et hjerte for klubben.

HERJET: Torgil Gjertsen (t.v.) herjet med Brann i Bergen.

Sjokkstart for Brann

Brann fikk en marerittstart på kampen da Benjamin Stokke sendte gjestene fra Kristiansund opp i ledelsen etter tre minutters spill.

Daouda Bamba knuste Azar Karadas i en duell, før han satte fart langs høyresiden. Torgil Gjertsen gjorde et diagonalt løp, som ga rom til Stokke motsatt. Det så Bamba og rullet ballen motsatt til angrepsmakkeren, som var iskland alene med Piotr Lecijewski.

Brann ristet av seg åpningssjokket og viste brukbare tendenser i første halvdel av førsteomgang, men fikk en ny skadesmell da Jakob Orlov måtte forlate banen etter et drøyt kvarter. Svensken ble erstattet av Torgeir Børven.

Gjertsen-kanon

Etter en drøy halvtime var KBK svært nær ved å doble ledelsen etter forferdelig forsvarsspill av Brann. Jonas Grønner serverte nemlig Bamba med en forferdelig tversoverpasning inne i boksen. Heldigvis for Brann-stopperen vartet Lecijewski opp med en god beinparade.

Like før pause gikk det fra vondt til verre for Brann. Et langt innkast fra Aliou Coly gikk over alle og havnet hos Bamba, som på akrobatiskvis brassesparket ballen i tverrliggeren. På returen dukket Gjertsen opp og dunket inn KBKs andre.

Midtveis i den andre omgangen satte Benjamin Stokke inn sitt andre for dagen. Bamba serverte, og KBK-spissen prikket inn gjestenes tredje via stolpen.

Ydmykelsen komplett

Etter 70 minutter skulle det bli enda verre for vertene, mens gjestenes Torgil Gjertsen kunne krone en fantastisk kamp med nok en scoring.

Den tidligere Strindheim-spilleren stakk i bakrom, fikk ballen fra Jonas Rønningen, og satte inn 0-4 med venstrebeinet - da begynte bergenserne å forlate Brann Stadion.

Brann beholder foreløpig tredjeplassen i Eliteserien, men kan bli forbigått av Molde, som møter Sogndal søndag.

For Kristiansund sin del betyr fredagens resultat at laget klatrer forbi både Vålerenga og Lillestrøm på tabellen og inntar en tiendeplass.

