Brann kjørte over Stabæk og inntok tabelltopp

BRANN - STABÆK 5-0:

BERGEN (Nettavisen): Stabæk fikk seg en kraftig leksjon i angrepsfotball mot Brann på Brann Stadion mandag kveld. Brann er mestscorende i Eliteserien med hele 29 mål etter 13 seriekamper, det er syv mer enn Sarpsborg(22) og hele ti mer enn Rosenborg(19). Det var noe Stabæk virkelig fikk kjenne på, da Brann ikke ga seg før det sto hele 5-0 på tavla.

Målene ble scoret av Daniel Braaten, Amin Nouri, Bismar Acosta, selvmål av El Hadji Ba og Deyver Vega.

Brann snytt for straffe

Etter ti minutter ropte hele Brann stadion på straffe, Daniel Braaten fosset nedover høyre siden til Brann og kom seg innenfor 16-meteren, han lurte først av Jeppe Moe før han møter veggen i Andreas Hanche-Olsen. Lars Arne Nilsen så ikke helt fornøyd ut med den avgjørelsen der. Brann har ikke fått noen straffespark i år, og her skulle de hatt sin første.

Eurosport-kommentator Jørgen Klem og Bengt Eriksen konkluderte begge med at Brann var snytt for straffespark.

GOD STEMNING: Det er god stemning i Bergen om dagen.

Blod på tann

Brann hadde virkelig fått blod på tann og etter 20 minutter skulle de få uttelling. Morten Skjønsberg spilte en fryktelig ball i retning Raymond Gyassi, som Ruben Kristiansen bryter. Da satt Brann fart og ballen gikk fort i retning Stabæk sitt mål. Fredrik Haugen spilte nydelig ut til Amin Nouri som kom i en enorm fart oppover høyre siden. Han tok med seg ballen og la inn hardt langs bakken. Han traff Braaten som satt sin tredje scoring for sesongen og sendte Brann opp i 1-0.

Fire minutter etterpå var Braaten på farten igjen. Han herjet på høyrekanten og fintet seg forbi to Stabæk spillere innover i banen før han ga til Barmen, som fra 20 meter satt ballen like over Mande Sayoubas venstrekryss.

Kun 30 sekunder etterpå var Brann nærme igjen og med nesten samme oppskrift som 1-0 målet. Haugen ut til Nouri, som la inn mot Jakob Orlov. I duell med Skjønsberg ble ballen liggende perfekt på elleve meter til Gilli Rolantsson, men dessverre for Brann gikk avslutningen rett på Mande Sayouba i Stabæk målet.

Brann overlegne

Stabæk kom seg på en sjelden visitt i Brann sin 16-meter etter en drøy halvtime. El Hadji Ba slo en nydelig pasning i retning Ohi Omoijuanfo, han tok med seg ballen litt utover i banen og fikk lagt inn i retning Tonny Brochmann, men Brann-keeper Piotr Leciejewski var kjapt nede og fikk avverget situasjonen.

Etter at Stabæk hadde løftet seg litt, skulle Brann straffe dem igjen drøyt fem minutter før pause. Rolantsson spilte en dårlig ball mot Nouri inne i feltet. Tonny Brochmann fikk ballen og så ut til å ha full kontroll, men den gang ei. En aggressiv Nouri snappet ballen fra han og avanserte inn i feltet og klinket inn 2-0 til Brann, og sin første scoring for sesongen.

Brann hadde virkelig satt på turboen i de siste minuttene før hvilen, og bare 3 minutter etter 2-0 luktet det svidd av Brann igjen. Rolantsson fosset nedover venstre kanten og fikk frispark. Det frisparket la Fredrik Haugen nydelig inn i feltet, der ventet Bismar Acosta som knuste alle Stabæk spillerne i lufta og stanget inn 3-0, også han satt sin første scoring for sesongen.

Udyktige Stabæk

Stabæk virket friskere etter pause og fikk en enorm mulighet ti minutter ut i den andre omgangen. Raymond Gyassi fikk ballen ute på høyre kanten, han gå ballen til Ba som fant Brochmann inne i feltet. Fra fem meter skulle dansken bare ekspedere ballen i mål, men isteden klinket han ballen i tverrliggeren.

Det jevnet seg litt ut etter et lite Stabæk trykk, og etter 64 minutter skulle Brann straffe Stabæk nok engang. Fredrik Haugen sto klar for å slå inn en corner. Den slo han på første stolpe, hvor Braaten nydelig flikket ballen videre inn i feltet. Ballen skiftet retning og traff en uheldig El Hadji Ba som satte ballen i eget nett og sendte Brann opp til 4-0.

Svak Ohi

Mot slutten av kampen så det ut til at Brann hadde satt på cruisemodus og det skulle gi Stabæk til kjappe sjanser, og begge skulle gå til Ohi. Først fikk han en stor sjanse alene med Piotr Leciejewski etter å ha fint dratt seg forbi Acosta, men avslutningen gikk rett på Branns sisteskanse.

Så bare to minutter senere fikk den nylige landslagsdebutanten nok en stor mulighet. Gyassi avanserte innover i banen og fant Ohi foran mål. Han vendte opp fint, men feide ballen langt over mål fra ti meter, unormalt svakt fra Eliteseriens toppscorer.

Selv med cruisekontrollen på skulle Brann få en sjanse ved sine to innbyttere. Steffen Lie Skålevik hadde kommet inn for Jakob Orlov og Deyver Vega for Rolantsson. Lie Skålevik fikk lagt inn og på bakerste stolpe ventet Vega som bøyde ballen i tverligger og ut.

Den siste ydmykelsen skulle komme to minutter før slutt. Brann fosset opp mot målet til Stabæk og kom fire mot to. Daniel Braaten fikk kranglet ballen videre til Haugen som fant Vega på venstre kanten. Innbytteren gjorde ingen feil og satt ballen kontrollert i mål også han satt sitt første mål for sesongen.

Ohi Omoijuanfo og Stabæk virket ikke til å ha møtt opp til kampen og den nye landslagsspilleren virket blottet for selvtillit. Dermed er Brann på serietopp etter Eliteseriens 13. Serierunde.