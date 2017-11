Brann kriget seg inn i kampen om Europa: - Viktig å vinne slike kamper

Brann meldte seg for alvor på i kampen om Europacup-plasser neste år da Sarpsborg 08 tapte. Samtidig sikret Lillestrøm plassen, selv med tap.

BRANN - LSK 2-0:

BRANN STADION (Nettavisen): Det var to lag som hadde mye å spille om som møttes på Brann Stadion til Eliteseriens tredje siste runde. Hjemmelaget kjempet om Europa-plass og Lillestrøm kjempet for tilværelsen i Norges øverste divisjon. Sarpsborg 08 tapte borte mot nedrykksklare Viking, samtidig vant Strømsgodset borte mot Haugesund. Dermed var kampen om europaplassene vidåpen. Bortelaget hadde åtte poeng ned til Aalesund på direkte nedrykk, og seks poeng ned til Sogndal på kvalik-plassen før dagens runde.

- Nå er vi ett poeng bak, det sier seg selv at vi går for det. Vi skal vinne de to neste, skal snike oss til medaljeplass. Vi må være såpass offensiv, sier Fredrik Haugen til Nettavisen etter kampen som var med på å løse opp et lavtliggende Lillestrøm.

- De ligger fryktelig lavt så det er viktig. Veldig viktig å vinne denne type kamper, forklarer han.

I og med at Sogndal tapte på hjemmebane mot Tromsø sikret i realiteten Lillestrøm plassen med tap i Bergen. Seks poeng skiller lagene med to kamper igjen, men de gule og svarte har en bedre målforskjell. Men Lillestrøm-kapteinen mener laget skal konsentrere om seg selv.

- Jeg hørte det (om Sogndal, red.anm) , vi får bare gjøre jobben vår. Tenker ikke så mye på det, det er tre kamper igjen i år (med cupfinale, red.anm). Vi tenker nå på Molde, få noe ut av den, og holde formen oppe. Vi må prestere og ikke være avhengig av andre lag for å holde plassen, forklarer han til Nettavisen.

Stillingskrig

Den første merkelige situasjonen oppsto tidlig. Klabb og babb i feltet førte til at Arnold Origi skulle plukke opp ballen, men selv om ballen lå på 16-meterstreken dømte dommer Saggi at ballen var utenfor. Til stor forbannelsen for sisteskansen og frispark for Brann.

Det ble fra Haugen slått knallhardt inn, men Lillestrøm fikk med nød og neppe klarert etter at ballen touchet stolpen. Brann tok en meget sterk borteseier i Haugesund sist og tok dermed knekken på en stygg tapsrekke. Dermed var det nærmest vinn eller forsvinn i kampen om Europa til neste år for hjemmelaget. Dersom Sarpsborg 08 vinner cupfinalen, og samtidig tar medalje i eliteserien, vil ogs å fjerdeplassen gi plass i kvalifiseringen til Europa League. Og det virket som om hjemmelaget var heltent fra start.

Et flott innlegg fra Fredrik Haugen curlet over Lillestrøm-forsvaret og på bakre stolpe hadde Deyver Vega løpt seg fri. På førstetouchen sendte vingen Brann Stadion til himmels etter bare åtte minutter.

- Den fungerer, den høyrefoten?

- Den har fungert lenge, at jeg kan bidra til at vi vinner er veldig bra, forklarer Haugen.

Mye av Branns kampplan ser ut til å få sistnevnte bredt i banen, for å svinge inn med sin gode dødballfot.

- Det varierer litt hvem motstanderen er. Av og til har jeg spilt på høyre for å svinge den inn derfra, men jeg kan begge deler jeg.

Rolig



Bortelaget tok livsviktige poeng hjemme mot Aalesund i kampen om overlevelse, men kanarifuglene var ikke trygge før oppgjøret på Brann Stadion. Hjemmeformen hadde sikret Lillestrøm seks viktige poeng på Åråsen, men de to siste bortekampene hadde endt med null. Dermed sto Lillestrøm med 34 poeng før dagens kamp, noe som gjorde at det fortsatt var mulig å rykke ned direkte. Faren for kvalik var derimot noe større med seks poeng ned til Sogndal. Det virket ikke særlig inspirerende på bortelaget i første omgang.

Brann kontrollerte banespillet og kom til de nesten-sjansene som var. Med Fredrik Haugens dødballfot og kreative vinger i Vega og Ludcinio Marengo var det hjemmelaget som sto for underholdningen den første halvtimen. Foruten salto-innkastene til Erik Brenden som forøvrig endte akkurat der de ikke skulle.

- Man må bli god i de to boksene. Det er der fotballkamper avgjøres, forklarer Erlandsen til Nettavisen etter kampen.

Et godt oppspill fra Sivert Heltne Nilsen sendte nesten Fredrik Haugen igjennom, men Lillestrøm-forsvaret klarte å hindre Branns midtbanedirigent å komme alene med keeper og da endte skuddet en meter over målet til Origi.

Lillestrøms eneste farlighet var da Ifeanyi Mathew kom seg løs på Lillestrøms venstrekant. Men den var til gjengjeld stor. Innlegget fra midtbanespilleren fant Erik Brenden som skliende tvang frem en meget god enhåndsredning fra Piotr Leciejewski. Dermed sto det 1-0 til pause.

- Det er nok ikke en altfor underholdende kamp, forklarer Kippe. Han synes ikke Lillestrøm kan være fornøyd med prestasjonen.

- Synes ikke vi får til det offensive spillet vårt noe s ærlig og skaper ikke nok til å score mål. Så vi kan ikke si oss altfor fornøyd, men det er en tøff bortekamp, understreker han.

Lite underholdning

Selv etter pause var det lite underholdning å spore. Lillestrøm prøvde seg på lange frispark og lange innkast, men stort sett ble Frode Kippe avblåst av dommer Saggi. Brann forsøkte, men heller ikke de skapte stor underholdning for de over ni tusen fremmøtte. Mer bekymringsverdig var det at Barmen måtte av til pause, og kaptein Vito Wormgoor ble byttet etter 55 spilte minutter.

- Vito sliter med en skulder. Han fikk skulderen ut av ledd forrige kamp, så han kjempet mot smertene, forklarer Lars Arne Nilsen til pressen etter kampen.

Det var en kamp preget av enormt mange dueller.

- Det er holding og riving. Jeg har to på meg hver gang. Blir holdt hver gang, men skal ikke si så mye. Synes stort sett det blåses for mye, det er sjelden jeg føler jeg gjør noe gærent. Jeg skal ikke ha frispark mot meg alle gangene, men dommeren mener det tydeligvis annerledes, sier Kippe etter kampen.

Da Simen Rafn og Deyver Vega hadde en liten brytekamp inne i Lillestrøms 16-meter brøt det ut stor misnøye blant hjemmepublikummet da dommer Roggi valgte å holde med førstnevnte.

Det ga tydeligvis Simen Rafn en ny giv, bare et par minutter senere tok backen med seg ballen, førte den 40 meter før han ble felt av Orry Larsen like utenfor Branns felt. Frisparket fra 17 meter ble tatt kort og Mathew fyrte løs etter å ha driblet av en Brann-spiller. Skuddet ble flott reddet av Leciejewski. På den påfølgende corneren var Branns sisteskanse bunnsolid og fanget ballen.

- De har hjemmebanefordelen. Vi er fornøyd med hvordan kampen ble, Brann skaper nesten ingenting, men de har den siste lille kvaliteten. I fjor vant vi, men da skapte Brann enda flere sjanser enn denne gangen, forklarer Erlandsen.

Dødball

Det eneste på Brann Stadion som fikk hjemmepublikummet opp fra stolene sine denne søndagskvelden var dødballene til Fredrik Haugen. Og da var det selvfølgelig det som måtte avgjøre matchen. Branns frispark helt nede ved cornerflagget ble slått presist inn fra Branns nummer 8. Først vant en Brann-spiller duellen i feltet før den nærmest traff Jonas Grønner på bakre. Midtstopperen som erstattet Wormgoor i andreomgang geleidet ballen i nota med kneet og avgjorde med det kampen.

- Jeg kan skape farligheter med foten min fra overalt. Så det er gøy å bidra, man trenger det for å løse opp denne typen lag. Bryte opp spillet, sier Haugen.

Og målscorer Grønner var heller ikke særlig beskjeden i omtalen av sitt mål.

- Hvis du ser han om igjen så ser du et kne som søker ballen. Så det er veldig godt satt. Nå har jeg scoret fem-seks ganger på stadion, men alle har vært på andre siden. Så nå var det på tide å score foran Bataljonen, forklarer Jonas Grønner til Nettavisen.

Stemningen ble også betraktelig mye bedre da speaker informerte om at Sarpsborg lå under 2-1 borte mot Viking. Lillestrøm hadde veldig lite å komme med denne søndagskvelden og «fugla» skal være glad for at resultatet i Sogndal gikk deres vei.

Deres største sjanse kom helt på slutten da Kippe fikk stå helt alene på straffemerket etter en corner. Forsøket sneik seg derimot rett utenfor stolpen. Dermed endte det 2-0 til hjemmelaget.

- Jeg har stort sett mer kraft enn de fleste og sterkere enn de fleste så de kommer unna med mer. S ånn er det. Så det har jeg vært vant til opp igjennom og. Jeg må v ære veldig forsiktig om jeg ikke skal få frispark mot meg. Så det er vanskelig, selv om jeg får en veldig stor sjanse på slutten som jeg skal score på, sier Kippe som mener Lillestrøm ikke fortjente mer etter kampen i Bergen. Det var sjefen litt uenig i.

- Brann scorer to på sine to-tre sjanser. Vi scorer ingen på våre to-tre, det er forskjellen på lagene. Ellers har vi et lag som utvikler seg hele tida. Spillerne er mye mer misfornøyd med kampen enn jeg er. Vi gleder oss til de kampene som er igjen, forklarer Lillestrøms hovedtrener.

Branns hovedtrener var fornøyd med seieren etter kampen, men ikke nevneverdig imponert over motstanderen.

- Vi møtte et lag som klinker opp fra keeper. De skal vinne andreballer, synes vi spiller bra, har mange gode kombinasjoner. Tror vi kunne fått flere mål, og synes det var en god kamp med tanke på at vi fulgte kampplanen og fikk kampen inn i vårt spor, sier Nilsen.

Medaljekamp

Det er bare to kamper igjen av årets Eliteserie og Brann kjemper videre om plasser i Europa og medalje. Først skal bergenserne til Drammen for å møte Strømsgodset på bortebane, i det som er en skikkelig finale om europa-plassene, før det venter besøk fra nord i siste serierunde. Tromsø besøker Brann Stadion i det som kan være en avgjørende og viktig kamp for begge parter.

- Ingenting er gitt, vinner vi begge tar vi tredje eller fjerde. Hadde forventet at Sarpsborg skulle vinne mot et allerede nedrykksklart lag, men det var bra de tapte, understreker Haugen.

Dagens gjester Lillestrøm får besøk av sølv-jagende Molde på Åråsen før de avslutter borte mot overraskelseslaget Sandefjord. Sistnevnte sikret nærmest fornyet kontrakt da de slo Vålerenga på hjemmebane i rundens første kamp.

