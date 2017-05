Brann lekte seg foran 17.000: - Det er menn mot mus

ANNONSE

BRANN - SANDEFJORD 5-0:

Brann-spillerne bydde opp til fest og tok en overbevisende 5-0-seier hjemme mot Sandefjord på den tradisjonsrike 16. mai-kampen i Bergen tirsdag.

Gjestene fra Sandefjord har overrasket mange positivt denne sesongen, men mot Lars Arne Nilsens menn var de sjanseløse foran 17.000 tilskuere på Brann Stadion.

Brann tok en tidlig ledelse etter scoring av Kristoffer Barmen og ledet til slutt så mye som 4-0 til pause etter en forrykende forestilling.

- Dette er en av sesongens mest imponerende omganger, uansett lag, konkluderte MAX-kommentator Asbjørn Myhre etter de første 45 minuttene.

Heller ikke Lars Bohinen la skjul på at det var klasseforskjell på lagene og Sandefjord-treneren ga opp kampen allerede ved pause.

- Det er menn mot mus. Vi var ikke med i det hele tatt. Vi var ikke villig til å gjøre det vi har blitt enig om eller vi fikk det i hvert fall ikke til. Det ble brutalt, sa Bohinen til MAX i pausen.

- Helt fantastisk



Heldigvis for Sandefjord-treneren roet kampen seg ned etter hvilen, men like før slutt økte innbytter Vidar Ari Jonsson på til 5-0 for Brann. Det ble også sluttresultatet og Brann tok dermed en svært fortjent seier i Bergen.

- Vi vant 5-0 mot Sogndal i 2012. I dag klarte vi å gjenskape den prestasjonen. Det er helt fantastisk. Se rundt her. Det taler for seg selv egentlig, sier målscorer Barmen til Eurosport etter oppgjøret.

Fornøyd var også Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Dette var veldig kjekt. Vi fikk en kjempestart på kampen. Vi har kontroll på kampen og gjør ikke mer enn det vi skal. Vi har kamp igjen om fire dager. Det blir kjekt å gå i tog i morgen, sier Nilsen til Eurosport etter kampen.

Tidlig scoring

Publikum hadde møtt opp i tusentall på fotballens festdag på Brann Stadion, og det tok ikke mange minuttene før hjemmelaget ga fansen grunn til å juble.

Kun fire minutter var spilt da Sandefjord tabbet seg voldsomt ut i eget forsvar. Abdoulaye Seck klønet det nemlig til for seg selv da han mottok ballen like ved egen sekstenmeter.

Senegaleseren ventet på at keeper Ingvar Jónsson skulle komme å hente ballen, men da Sandefjords målvakt ikke oppfattet det før det var for sent, klarerte Seck ballen rett i Brann-angriper Jakob Orlov. Svensken spilte raskt videre til lagkamerat Kristoffer Barmen som enkelt kunne sette inn 1-0 i det åpne Sandefjord-målet.

SCORET: Kristoffer Barmen satte inn 1-0 for Brann mot Sandefjord.

Markkryper fra Haugen

Hjemmelaget fortsatte å styre kampen etter scoringen og det skulle ikke ta lang tid før Sandefjord igjen fikk problemer med de rødkledde.

Etter 13 minutter kom Gilli Rólantsson seg fri på venstrekanten og forsøkte å slå inn foran mål. Den første pasningen gikk rett i en Sandefjord-forsvarer, men Brann-vingen fikk igjen ballen og fant lagkamerat Haugen på det andre pasningsforsøket. Fra cirka 20 meter avsluttet Haugen på direkten og viste strålende skuddteknikk da ballen suste langs bakken og endte helt nede ved stolperoten bak en sjanseløs Jónsson i Sandefjord-målet.

Dermed stod det 2-0 til Brann allerede før det første kvarteret var unnagjort.

Brann herjet

Men vondt skulle bli til verre for gjestene som ikke fikk til noe i Bergen.

Etter en litt rolig periode midtveis i omgangen, begynte Brann å skape flere problemer for gjestene i det siste kvarteret før pause, og da 40 minutter var spilt økte de rødkledde ledelsen igjen.

En dyktig Daniel Braaten fikk lagt inn fra høyrekanten og traff Barmen som igjen la inn foran mål. Der ventet Orlov som kriget inn 3-0 med hodet.

HERJET: Brann-spillerne herjet mot Sandefjord i Bergen.

Like etterpå var samme mann involvert igjen da Brann vartet opp med en strålende angrep som minnet mye om det forrige som førte til scoring.

Igjen la Braaten inn i boksen, men denne gangen var det Orlov som serverte til Rólantsson som satte inn bergensernes fjerde scoring for kvelden.

Dermed fikk Brann-spillerne fortjent trampeklapp da dommeren blåste av til pause.

Roligere 2. omgang

Med 4-0 til pause, var kampen så og si avgjort, og det virket etter hvert som at begge lag ønsket å spare krefter til det tøffe kampprogrammet som venter dem.

Noen sjanser ble det riktignok og både Haugen og Orlov fikk muligheten til å score deres andre for kvelden, men hadde ikke marginene på deres side etter hvilen.

Like før slutt fikk også gjestene deres eneste sjanse i kampen da tidligere Brann-spiller Håkon Lorentzen mottok ballen umarkert ved Branns femmeter. Sandefjord-spissen klarte imidlertid ikke ta vare på sjansen og satte ballen utenfor.

I stedet var det Brann som også skulle score det neste målet. Ett minutt på overtid banket nemlig innbytter Jonsson inn 5-0-scoringen for Brann.