Brann og Vålerenga ropte forgjeves på straffe

BRANN - VÅLERENGA 0-0:

Det var Vålerenga som skulle rope først, for etter tolv minutter kunne Jonatan Tollås Nation fått straffe. Det kom i en duell med Branns Sivert Heltne Nilsen.

Tollås Nation fikk ballen i feltet og er på vei til å avslutte, men blir kraftig dratt i armen av Heltne Nilsen. Dommer Hagen blåste ikke.

Så var det Brann sin tur. Fredrik Haugen stilte seg som vanlig opp for å slå et frispark, og han slo det godt.

Sivert Heltne Nilsen gjorde seg klar for å hoppe opp, og i lufta fikk han seg en kraftig dytt i ryggen av samme Tollås Nation. Ikke her heller blåste dommer Hagen.

Kampen var preget av to lag som hadde studert hverandre godt. Brann stengte av Vålerenga i midten av banen, mens Vålerenga stengte av kantene til Brann.

Brann best ut



Brann startet kampen best og allerede etter tre minutter skulle de få en god sjanse.

Gilli Rolantsson slo et godt innlegg mot Kristoffer Barmen. Han slo alle Vålerenga spillerne i lufta, men headingen gikk like over målet til VIF-keeper Marcus Sandberg.

Drøye fem minutter etterpå var Brann farlig frempå igjen. Fredrik Haugen slo en nydelig pasning i retning Barmen.

Han får tatt ned ballen i feltet til Vålerenga, men får ikke noe ut av det grunnet en nydelig jobb av Robert Lundström.

Vålerenga snytt



Så skulle Vålerenga yppe seg. Etter tolv minutter ble ballen slått inn i feltet mot Jonatan Tollås Nation, som ble holdt kraftig igjen av Branns Sivert Heltne Nilsen.

Alle Vålerenga-spillerne og Ronny Deila er rasende for at det ikke ble dømt straffe.

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal var klar i sin tale.

- Der er Vålerenga snytt for straffe, det er ikke noe tvil, sa kommentatoren.

Litt over halvveis ut i omgang rotet Tollås Nation og Enar Jäger det til for seg selv i Vålerengas bakre rekker og ga Brann en stor sjanse.

Rolantsson snappet ballen og fosset mot Vålerenga målet og spilte ballen på tvers til Ruben Kristiansen som ikke fikk til en god avlevering og ballen føyk utenfor mål.

Brann-straffe?

Så var det Brann sin tur til å rope på straffe. Et nydelig Haugen innlegg var på vei mot Sivert Heltne Nilsen, som var i duell med Tollås Nation.

Sistnevnte var veldig aktiv med armene og dyttet Heltne Nilsen i ryggen. Hele Brann stadion ropte på straffe der.

Vålerenga kom seg mer med i matchen og etter 36 minutter kombinerte Ghayas Zahid og Daniel Fredheim Holm fint på høyrekanten.

Zahid fikk tre en nydelig pasning igjennom til Moa. I stor kamp med stopperne til Brann fikk ikke Moa noe trøkk i skuddet og ballen trillet inn til Piotr Leciejewski.

Etter 40 minutter stilte Fredrik Haugen seg opp for å slå et frispark og som vanlig er Haugen presis. Sivert Heltne Nilsen hadde løpt seg fint fri og kom til en god målsjanse, men han fikk ikke ordentlig dreis på headingen. Ballen gikk ut over linja.

Etter en litt kjedelig første omgang, hvor det var et par sjanser til hvert av lagene gikk de inn til pause på 0-0.

Jevnet seg ut

Brann kom best ut av startblokkene i andre omgang også og fikk en mulighet etter syv minutter. Nok engang var det et nydelig slått frispark av Haugen og denne gangen traff han Vito Wormgoor.

Nederlenderen var akkurat for sent ute og fikk ikke noe skikkelig treff på ballen.

Etter 65 minutter vartet Vålerenga opp med et mønster angrep. Fredheim Holm avanserte fremover og fikk gitt til Zahid. Han fant Rasmus Lindkvist, som la fint inn til Fredheim Holm, som fikk levert ballen videre til Moa.

Derfra gikk ballen til Robert Lundstrøm, som hadde kommet opp fra sin høyrebackposisjon, og la ballen fint inn igjen til Moa.

Spissen hadde løpt seg fri, og sklei ballen rett til side fra Branns målvakt Piotr Leciejewski.

Vålerenga kom bedre med i starten av andre omgang, mens Brann tok seg opp mot slutten igjen. Alt i alt var det en jevn kamp mellom to lag som virkelig klarte og nulle ut hverandre.

Brann hadde mobilisert bra og det måtte opp hele 16 136 tilskuere på Brann stadion, men dessverre var det ikke den beste kampen som ble servert på Brann stadion.