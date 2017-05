Brann-profilen om Braaten: - Han er et monster

ANNONSE

Daniel Braaten og Gilli Rolantsson har virkelig funnet formen de første ukene av Eliteserien i 2017.

I fjor hadde Daniel Braaten null mål og to assist totalt, mens Deyver Vega hadde to mål og en assist. Men denne sesongen har pipa fått en annen lyd.

Etter åtte serierunder til nå i sesongen har Gilli Rolantsson, som har tatt over venstrekanten fra Vega, to mål og to assist, mens Daniel Braaten har to mål og tre assist. Det utgjør ni av Branns hittil 15 mål denne sesongen.

Får skryt



Fredrik Haugen roser Braaten opp i skyene når han får spørsmål om formen til kantene denne sesongen.

- Braaten er jo et monster der oppe. Så når det først flyter kan alt skje, sier Haugen til Nettavisen, før han fortsetter:

IMPONERT LAGKAMERAT: Fredrik Haugen.

- Det er gøy at det løsner skikkelig sånn sett for han. Men han var like god i fjor, ikke glem det. Selv om han ikke hadde like mange målpoeng, påpeker Brann-profilen.

Kantkollega Gilli Rolantsson får også spørsmål om hvorfor han har fungert så bra i år, men han hopper over seg selv å går rett på Braaten.

- Jeg synes at Daniel Braaten i en 4-3-3 formasjon viser ekstrem klasse kamp etter kamp, han holder på ballen og er sterk, og han kan løpe for evig, sier han entusiastisk.

- Mindre defensivt arbeid

Før sesongen sa Brann-trener Lars Arne Nilsen at Brann skulle spille mer underholdende og at de skulle gå for å drepe kampene. Dette krever større risiko og at kantene får mindre defensivt arbeid.

- Vi flytter litt høyere opp, vi klyver mer opp og jeg vil ha de inn. De er jo «innoverkanter» og jeg vil ha de mer i boks. De har fått litt mindre defensivt ansvar og da blir de jo litt mer målfarlig, forklarer han til Nettavisen.

Daniel Braaten på sin side vet ikke helt hva som er årsaken til at det har løsnet og tar det hele med ro.

- Vi prøver jo å være litt mer offensivt retta fra i fjor, hvor vi var solide defensivt og ikke scoret så mye, men det er vanskelig å si. Vi ønsker alltid å score mål, sier den tidligere landslagspilleren.

Grønner: - I startfasen

Grunnen til at Brann slapp inn så lite mål i fjor mener midtstoppervikar Jonas Grønner er fordi de måtte starte på «scratch».

- Vi sa det i hele fjor, vi måtte starte et sted. Vi var nyopprykket og visste ikke helt hvor vi sto så vi måtte begynne med å mure igjen. Og være gode på å drepe kamper og det var vi i fjor, sier Grønner til Nettavisen.

Med en mer underholdende og fremoverrettet spillestil kan det ofte gå galt bakover. Det har Brann fått kjenne på i flere kamper i år. Brann har tapt fem poeng på slutten av kampene denne sesongen mot henholdsvis Tromsø borte 1-1, Viking hjemme 1-1 og Rosenborg borte 1-2.

Grønner mener at det er sånn som kan skje når man er i ferd med å utvikle en mer offensiv spillestil.

- Vi skal bygge ut i fra den defensive tryggheten og det har vi begynt med nå, men vi er fremdeles bare i startfasen. Vi er ikke der vi skal spillemessig ennå, men vi har begynt på noe offensivt og det begynner å se bedre og bedre ut. Men vi vil fremdeles prøve å holde på den defensive tryggheten, forklarer han.

Vil ha mer kynisme

På tross av at man prøver å utvikle noe nytt så synes ikke trener Nilsen at det er fordi man er for offensive som gjør at man taper poeng i slutt minuttene. Han vil også jobbe med at spillerne skal bli mer kyniske og konsentrerte.

- På overtid har vi ikke klart å holde konsentrasjonen oppe og har ikke vært kyniske nok når vi skal dra i land en kamp. Mot Molde sto kampen å bikket og vi får den i vår favør. Det går ofte opp i opp i en sesong. Før Molde hadde vi to poengtap på rad. Da er det viktig å slå tilbake, at vi greier å kjempe marginene på vår side når kampen står å bikker, påpeker Nilsen.

Haugen er enig i det treneren hans sier, og mener at det også er at Brann rett og slett ikke har vært dyktige nok bakover.

- Jeg føler ikke at vi har blitt mer offensive som gjør at vi slipper inn, det er litt udyktighet og konsentrasjon og litt tilfeldigheter som gjør det, sier han til Nettavisen.

Håper på fest

Med en knusende 4-1 seier sist runde håper Brann spillerne på en heidundranes fest mot Sandefjord på Brann Stadion 16. mai.

- Vi har kamp på tirsdag igjen og Sandefjord er bare ett poeng bak oss, så det blir en sinnssykt tøff kamp. Men det er hjemmekamp igjen og vi skal ha tre poeng. Vi håper det kommer mange folk mot Sandefjord. Får vi tre poeng der og mot Sogndal har det vært en god start, sier Gilli Rolantsson til Nettavisen.

Jonas Grønner håper at Brann kan klare å spille så bra fotball at folk fortsetter å komme på kamp, og ikke bare fordi det er 16. mai.

- Neste nå er 16. mai-kampen mot Sandefjord og da blir det fullt uansett, men da har vi muligheten til å spille til oss litt publikum. Vi håper å kunne gi de noe tilbake og at flere kommer utenom 16.mai også.