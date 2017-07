Brann slått ut av Europa League-kvalifiseringen

Brann fikk det tungt på hjemmebane, og ble slått ut av Europa League-kvalifiseringen.

Brann - Ruzomberok 0-2 (1-2):

Brann hadde et godt utgangspunkt etter å ha vunnet 1-0 på bortebane i de tførste møtet mellom de to lagene. Likevel viste gjestene fra Slovakia at de ikke hadde gitt opp håpet om avansement.

Etter omtrent en times spill sendte Kristi Qose Ruzomberok i ledelsen, og utlignet dermed Branns sammenlagtledelse.

- Det er selvfølgelig skuffende, men dessverre ikke helt ufortjent at vi tapte. Vi klarte ikke å score på egne sjanser, vi slapp inn et mål på dødball og vi ga vekk et straffespark. Det så ikke ut som vi hadde nok energi, sa Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen til Eurosport etter kampslutt.

- Det er ganske trist stemning i garderoben nå. Det hadde vært kult å spille mot Everton på Goodison Park, sa en skuffet Kasper Skaanes.

Slovakisk jubel



Etter litt over en times spill, kom kampens første mål. Et presist hjørnespark fra Dalibor Takac fant veien til Kristi Qose foran Brann-målet.

Qose kom seg først på ballen, og fikk headet den inn i brann-målet bak keeper Alex Horwath.

Et kvarter før slutt ble vondt til verre for Brann. Kaptein Vito Wormgoor felte Takac innenfor Branns sekstenmeterfelt, og gjestene ble dermed tildelt et straffespark.

Fra straffemerket gjorde Dominik Kruzliak ingen feil, og satte inn kveldens andre mål for det slovakiske laget.

Sluttspurt

Brann forsøkte seg på en sluttspurt, og byttet blant annet inn Azar Karadas. Det var likevel ikke nok fra å hindre Ruzomberok fra å slå ut bergenserne av kvalifiseringen.

Fem minutter før slutt ropte Brann-spillerne på straffespark, men dommeren valgte å ikke dømme straffespark i situasjonen.

Selv om de rødkledde forsøkte en sluttspurt, tapte Brann til slutt kampen 2-0.

Ruzomberok møter Everton i tredje runde av Europa League-kvalifiseringen.