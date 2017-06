Brann-spillerne trygler Nouri om å bli i klubben

ANNONSE

BERGEN (Nettavisen): Brann har spilt fantastisk fotball denne sesongen, og en spiller som virkelig har funnet formen er Amin Nouri.

Mandag ble det kalassifre med 5-0 hjemme mot Stabæk og Nouri var sentral i seieren som sendte Brann til topps på tabellen i Eliteserien.

Det eneste problemet er at før denne sesongen kom det ut at Brann sin høyreback ikke ble enig med klubben om en ny kontrakt.

Det har også blitt hevdet at Nouri er ferdig i klubben, ettersom at man ikke klarte å møte spillerens lønnskrav, men nå gjør Brann-spillerne det de kan for at backen skal sette signaturen sin på papiret.

– Vi får bare håpe at han bestemmer seg for å bli. Han ser det at vi har bra ting på gang her, og får han lov til å være med på noe sånt som det her neste år, også, så tror jeg han blir, sier Kristoffer Barmen til Nettavisen.

Lagkamerat Fredrik Haugen håper på at nå som Nouri har lært seg litt bergensk, kan det hjelpe på.

– Han har jo begynt å snakke litt bergensk nå, så han må fortsette å være i Bergen. Det blir sikkert gøy om vi klarer å fortsette å gi Rosenborg kamp, da må han jo fortsette å være her, sier han med et lurt smil til Nettavisen.

Taus om fremtiden

Det kan altså virke som at pipa har fått en annen lyd og det virker ikke lenger helt urealistisk at Nouri skal signere en ny kontrakt. Hovedpersonen selv tar likevel det hele med knusende ro.

– Nei, jeg forholder meg rolig i den situasjonen, så får vi se hva som skjer. Det er sikkert et kjedelig svar å få som journalist, men jeg har ingen avklaring på den situasjon der, så vi får se, sier han til Nettavisen.

– Jeg fokuserer bare på å gjøre det bra og sørge for at jeg presterer, og det føler jeg at jeg har gjort, legger han til.

Sportsjef Rune Soltvedt har enda ikke gitt opp håpet om Nouri og sier at de stadig vekk jobber med de spillerne som er på utgående kontrakter, men at lønnsnivået må være som det er.

– Nå har vi jo klart å sikre oss veldig mange spillere og som situasjonen har vært og er nå, så har det vært helt nødvendig for oss å justere lønnsnivået. Vi har sagt at det er alltid muligheter til å gå igjennom ting, men det er nå sånn at spillere av og til har utgående kontrakter og vi har fått landet noen spillere, også gjenstår det noen. Vi håper jo at de spillerne det gjelder har lyst til å være med videre, fordi vi er jo i en fantastisk posisjon, vi er med i både eliteserien, cupen og i Europa og det er ingenting i Norge som er gøyere enn å gjøre det bra med Brann, forklarer han.

Fredrik Haugen mener det er viktig å ikke ta sorgene på forskudd og at det kan være en mulighet for at Amin Nouri fortsatt ombestemmer seg.

– Vi må ikke ta sorgene på forskudd, men han er i veldig god form for tiden. Det er veldig deilig for meg å ha en back som kommer opp som jeg kan vende spillet på og går direkte på gjennombrudd. Han har vært veldig god, så får vi håpe at han blir, men det er vanskelig å si for meg, sier han til Nettavisen.

Braaten i samme bås

En annen stor formspiller, som også er på utgående kontrakt, er Daniel Braaten. Kantspilleren har hatt en enorm sesong i Brann og står nå med tre scoringer og tre assist på 13 kamper.

Det er ikke like mye usikkerhet rundt Braaten, i og med at han er 35 år og må se hvor lenge kroppen holder.

– Jeg har fortsatt ut året, jeg, så det er ikke noe å lure på det. Etter det, så vet jeg jo ikke, hvem vet? sier han lurt til Nettavisen.

- Så du forventer å bli kalt inn på kontoret?

– Jeg regner med det, vi er flere som er i samme situasjon, så vi får vel noen samtaler i løpet av sommeren tenker jeg. Et par av gutta har fått i orden papirene, så får vi andre stille oss i kø, gliser han.

Både Nouri og Braaten har spilt nøkkelroller på den ekstremt gode høyresiden til Brann. De løper og baner vei for de andre, de skaper mål og sjanser, samtidig som de er solide defensivt.

Med den gode foten til Haugen på høyre indreløperposisjon, er det lett å forstå hvorfor det blir viktig å holde på to spillere som alltid vil ha ball og alltid går på løp.

– Braaten og Nouri må vi bare signere kontrakt med, med engang. De er veldig viktige spillere, høyresiden vår er fantastisk, de legger ned en fantastisk innsats både offensivt og defensivt og får vi beholde de i ett år til, så er det veldig viktig for oss, forklarer Barmen til Nettavisen.

- Sånn fotballen har blitt

Trener Lars Arne Nilsen på sin side forklarer hvor viktig det er å beholde alle spillerne sine på grunn av gode relasjoner.

VIL BEHOLDE ALLE: Trener Lars Arne Nilsen.

Han mener at laget nå presterer såpass godt fordi relasjonene har blitt såpass gode og at han har fått beholde mange av nøkkelspillerne sine over lengre tid. Dette er noe som dessverre er sjeldent i fotballen nå til dags.

– Det er sånn fotballen har blitt, før kunne man holde på i årevis med å bygge relasjoner, nå er det sånn at du må finne spillere som kan gå inn og erstatte dem. Det er nå sånn, du får et forhold til de spillerne du har og vi har jo blitt bedre og bedre, og vi kan bli mye, mye bedre om vi får beholde de og fortsette relasjonene som vi har begynt på, forklarer han til Nettavisen.

Det er tydelig at Nilsen vil beholde både Nouri og Braaten, men det gjelder ikke bare de to, men hele troppen.

– Jeg vil beholde alle spillerne, det er alltid mitt fokus, beholde de man har og bygge opp relasjoner. Det er derfor vi har blitt et godt lag, for vi er et lag som er bygd opp av spillere som er gode sammen og mister du én relasjon, så mister du en hel side, sier han til Nettavisen.

Ronny Deila på tribunen

Vålerenga-trener Ronny Deila hadde tatt seg turen til Brann Stadion mandag kveld, hvor han fikk se et Brann lag som holdt lekestue med Stabæk.

Om han var der for å se Brann, som Vålerenga skal møte på Brann stadion om to uker, eller om han ville studere Amin Nouri, som er tidligere Vålerenga-spiller, for å hente han tilbake, er usikkert.

Amin Nouri tror ikke det ligger noe i det.

- Kom Deila for å se på deg?

– Nei, det er vanskelig for meg og si, jeg regner med at han bare skal kartlegge oss, vi møter jo dem om to uker, så jeg tror ikke det er noe som ligger der, sier Nouri til Nettavisen.

- Nå har jo Deila hentet tilbake en du spilte med og startet opp med i Vålerenga, Adam Larsen Kwarasay, det blir ikke det samme med deg?

– Jeg har ikke tenkt på det, de har jo to-tre backer der så det blir bare spekulasjoner. Adam er en fantastisk keeper, så jeg håper han lykkes. Jeg har spilt med ham og vet hvor god han er, de har fått en bra keeper i hvert fall, sier han til Nettavisen.

Om Nouri og Braaten blir værende i Bergen og på Brann stadion gjenstår og se, men Branns midtbaneelegant Fredrik Haugen har hvert fall planen klar.

– Jeg skal ta en prat med begge to og få de til å signere ny kontrakt, sier han til Nettavisen og gliser.

