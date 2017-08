Brann ute av cupen - marerittet fortsatte

Heller ikke denne gangen lyktes bergensklubben i Mjøndalen.

MJØNDALEN - BRANN 1-0:

Brann er ute av dansen og kan glemme muligheten til å bli norgsmester for i år. Den vriene bortekampen i Mjøndalen i cupens 4. runde endte med et nytt forsmedelig nederlag.

- Vi skaper for lite, og det går litt for seint med oss. De skaper litt mer enn oss og vinner fortjent. Det er blytungt, innrømmet Brann-trener Lars Arne Nilsen overfor NRK.

Christian Gauseth var mannen bak Mjøndalens ledermål i 35. spilleminutt på Isachsen stadion. Målet var av det flotte slaget og noe 33-åringen kan se tilbake på med stolthet.

Moldenseren varet opp med en flott vending og brente til med god kraft. Ballen føk opp i det lengste krysset bak Alex Horwath. Scoringen ble også avgjørende for avansementet.

- Den dragninga han tar der framfor å bare brenne av, og så setter den i krysset, det er vakkert. Det er en fantastisk scoring, beskrev NRK-ekspert Tom Nordlie da Gauseths scoring ble vist i reprise.

- Det føles veldig fortjent. Både for laget og min egen del. Vi har hatt et forferdelig 2017, så dette smakte veldig godt, sa Gauseth til NRK.

Brente sjanser



Selv om Brann hadde ballen mye var det nok en gang Vegard Hansens bruntrøyer som var farligst foran målene. Etter pause misset Djibril Bojang på to kjempemuligheter til å øke ledelsen.

Eliteserielaget fra vest trøblet videre med presisjonen i angrepet. Flyten var helt fraværende, og heller ikke trener Lars Arne Nilsens bytter fikk noen stor innvirkning.

Like før slutt kom Fredrik Haugen til en stor mulighet like foran vertens mål. En feberredning av Sosha Makani, keeperen som returnerte til MIF fra Strømsgodset denne uka, gjorde at det ble med nesten.

Nedre Eiker er sted Brann definitivt ikke trives. Forrige gang bergenserne vant der var i 1975, ifølge statistikken til Nifs. Dersom Brann har en motstander som virkelig har gitt dem trøbbel opp igjennom åra, så er Mjøndalen definitivt en god kandidat.

HIT, IKKE LENGRE: Brann og Jakob Orlov slet tungt mot Mjøndalen og Ulrik Arneberg.

Igjen og igjen



Både i 1985 og 2014 var det Mjøndalen som sørget for at Brann rykket ned fra landets øverste divisjon. Også for fire år siden måtte bergenserne strekke våpen mot bruntrøyene i NM.

De to klubbene har spilt mye i ulike divisjoner. Likevel er statstikken dem i mellom ikke hyggelig lesning for Brann. Forrige seier for de rødkledte kom helt tilbake i 1992.

Dermed slår Mjøndalen følge med Molde, Rosenborg, Lillestrøm, Sarpborg 08, Kristiansund til NM-kvartfinalene.

Stabæks kamp i 4. runde mot Aalesund ble utsatt på grunn av for mye regnvær. Den spilles isteden samtidig med Vålerenga-Elverum torsdag.