Brann vant i Slovakia: - De har fått en gyllen sjanse

Brann tok en fortjent seier borte mot Ruzomberok.

RUZOMBEROK - BRANN 0-1:

Bismar Acosta scoret kampens eneste mål da Brann vant 1-0 borte mot slovakiske Ruzomberok i den andre runden av Europa League-kvalifiseringen torsdag kveld.

Bergenserne hadde god kontroll gjennom store deler av kampen og skaffet seg et strålende utgangspunkt før returoppgjøret i Bergen neste uke.

- Brann har fått en gyllen sjanse, kommenterte Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal da bergenserne tok ledelsen.

Enorm sjanse

Det var Brann som startet oppgjøret i Slovakia best og etter syv minutter burde det stått 1-0 til gjestene fra Bergen.

Hjemmelagets keeper Matus Macik fikk problemer da Gilli Rolantsson forsøkte seg med et skudd fra cirka 16 meter. Macik måtte gi retur og rett foran mål stod Kristoffer Barmen og ventet. Brann-spilleren fikk en gedigen mulighet til å sende gjestene opp i ledelsen, men vartet opp med en svak heading rett på keeper.

Brann virket å ha god kontroll i store deler av førsteomgangen uten at de skapte voldsomt med sjanser. Etter 33 minutter fikk riktignok

Steffen Lie Skålevik en god mulighet da Sivert Heltne Nilsen slo inn foran mål fra venstrekanten. Skålevik fikk heade ballen upresset, men avslutningen gikk langt til side for mål.

Ruzomberok presset

Ruzomberok fikk til lite i de første 45 minuttene, men på overtid av førsteomgangen klarte de å legge et lite press på Brann.

Nermin Haskic fikk en god mulighet da Peter Gal-Andrezly slo inn i boksen fra venstresiden. I motsetning til Skålevik fikk Haskic headet ballen på mål, men Piotr Leciejewski i Brann-målet hindret scoring.

Like før dommeren blåste av til pause skapte hjemmelaget en ny god mulighet. Denne gangen på corner. Kristi Qose klarte å heade ballen på mål, men igjen stod Branns polske keeper i veien.

Ved pause stod det fortsatt 0-0.

Acosta scoret

Etter hvilen tok det ikke mer enn to minutter før Brann fikk hjørnespark.

Fredrik Haugen fikk som vanlig ansvaret for å slå corneren. Bergenseren traff Orlov inne i feltet som stusset ballen videre mot mål. Like ved femmeteren ventet midtstopper Bismar Acosta som fikk en enkel oppgave med å sette inn 1-0 for Brann.

Det slovakiske laget forsøkte å slå tilbake, men hadde lite å komme med utover i andreomgangen.

Bergenserne virket å være godt fornøyd med 1-0 og hadde god kontroll bakover på banen.

Etter 90 minutter stod det fortsatt 1-0 til Brann som dermed kan reise hjem med en meget godt utgangspunkt.

Allerede fredag trekkes kampene for den tredje kvalifiseringsrunden i Europa League. Der kan Brann vente seg langt tøffere motstand dersom de tar seg videre.