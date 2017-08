Brasil-lege: - Coutinho er frisk nok til å spille

Han har ikke spilt på en måned for Liverpool. Men når det er landskamp skal Phillipe Coutinho (25) være «fit for fight».

Lokalavisen Liverpool Echo skriver mandag kveld at Coutinho trolig kommer til å spille fredagens kommende VM-kvalikkamp for Brasil mot Ecuador.

Det til tross for at han ikke har vært på banen for Liverpool siden treningskampen mot Bayern Munchen i Audi cup for snart en måned siden.

Holder fansen for narr?

Dermed blir det igjen spekulert i om Liverpool rett og slett har holdt supporterne for narr når de har hevdet at han enten har vært skadet eller for syk til å være i rødtrøyenes tropp denne sesongen.

25-åringen skal ifølge Liverpool Echo ha levert en såkalt overgangssøknad for å presse gjennom et klubbskifte til Barcelona, som skal ligge langflate etter den lille teknikeren. Ifølge Sky Sports skal Coutinhos humør være «veldig dårlig» som følge av klubbens overgangsnekt.

Den offisielle versjonen har hele tiden vært at Coutinho skal ha klaget på ryggsmerter, og at dette skal ha holdt ham borte fra banen mens overgangsryktene har florert. Liverpool-manager Jurgen Klopp sa videre forrige uke at angrepsspilleren var ute med et virus.

Nå skal sykdommen ha sluppet taket slik at han rekker å representere sitt eget land i den kommende landskampen.

Ifølge Liverpool Echo sier Brasil-lege Rodrigo Lasmar følgende:

- Fra et medisinsk ståsted er Phillipe i perfekt stand til å spille.

#Coutinho has joined the #Seleção in Porto Alegre.



Brazil NT's official doctor Rodrigo Lasmar says "he is in perfect condition to play". pic.twitter.com/Dmu5HiVt4O — Seleção Brasileira (@BrazilStat) August 28, 2017

Barcelona skal nylig ha fått avslått et tredje bud på brasilianeren, og selv ikke det siste budet på svimlende 118 millioner pund var nok til at Liverpool ga tommel opp til å selge stjernespilleren.

Mandag kveld hevdet imidlertid den anerkjente fotballjournalisten Rafael Hernández at en overgang for Coutinho er i ferd med å fullføres. Journalisten, som har vist seg å treffe oftere enn han bommer, hevder overgangen vil få en totalramme på 150 millioner euro.

Dermed går Liverpool-fansen spennende døgn i møte frem til overgangsvinduet stenger natt til fredag.

Det er uansett helt og holdent opp til Jurgen Klopp & co. hva de gjør med brasilianeren.

Lang kontrakt

Coutinho skrev under på en ny avtale med Liverpool så sent som i januar i år, og den binder ham til klubben fram til 2022.

Brassen kom til Anfield fra Inter i 2013 og har etablert seg som en av klubbens største stjerner. Han har tidligere spilt i Barcelona-klubben Espanyol, på lån, og kjenner slik sett til både byen og spansk fotball.

Coutinho har siden debuten i 2013 spilt 138 kamper for Liverpool og scoret 34 mål. 25-åringen har 24 landskamper for Brasil.

Fikk du med deg? Nylig var partileder i KrF, Knut-Arild Hareide, gjesteredaktør i Nettavisen. Dette var en av sakene han har ønsket fokus på: Derfor er Sadio Manés Liverpools viktigste spiller akkurat nå