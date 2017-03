Brasil sikret VM-plass

ANNONSE

Med sine 33 poeng kan ikke Brasil havne utenfor topp fire i VM-kvalifiseringen. Samme kveld som VM-billetten ble sikret, kunne brasilianerne også kose seg over full fiasko for erkerival Argentina – som er i skikkelig trøbbel etter tapet mot Bolivia. I tillegg er Lionel Messi utestengt i fire kamper.

Landslagssjef Tite har fått fart på Brasil, som tok sin åttende strake seier i den søramerikanske VM-kvaliken.

Brasil viste en herlig kombinasjon av tekniske detaljer og solid lagmoral. Liverpool-stjernen Philippe Coutinho åpnet scoringsshowet da han hamret inn 1–0 etter en drøy halvtime.

Etter et fint løp ute på høyresiden og samspill med Paulinho, kunne Coutinho avslutte på klassisk hvis fra 16 meter. Neymar misbrukte et straffespark før han ikke viste noen nåde med et nydelig solomål til 2–0 etter 63 minutter. Motspillerne bli statister da Neymar satte fart mot mål.

Neymar og Coutinho lekte litt med ballen før de fant Paulinho, som hælsparket ballen videre til Marcelo da sistnevnte kunne sette inn 3–0 like før slutt. Da begynte fansen å rope Tites navn.

Brasils landslagssjef sto med tårer i øynene. Da han litt senere fikk beskjed om at VM-plassen var i boks etter Uruguays 1-2-tap i Peru, løftet Tite hendene mot himmelen og takket vår herre.

