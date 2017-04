«Breddefotball-leksikon» reagerer på cupoppsettet

ANNONSE

GRENSEN (Moderne/Nettavisen): Onsdag og torsdag skal samtlige eliteserielag i aksjon rundt om i Norges land når første runde i cupen sparkes i gang.

Les også: Nettavisen lanserer samarbeid med podcasten Toppfotball

I nyeste episode av podcasten Toppfotball, tar breddefotball-leksikonet Jørgen Tjærnås et realt oppgjør med måten de første rundene i cupen settes opp.

- Enorm gevinst

Tjærnås er kritisk til at noen lag tilsynelatende får gjentatte møter med eliteseriemotstand, mens andre lag aldri får sjansen.

- Det er en enorm gevinst. Det er noen lag som dekker årsbudsjettet sitt og vel så det, sier Tjærnås om muligheten til å møte topplag.

- Får du Vålerenga, får du Rosenborg, får du Molde, er det en jackpot av dimensjoner. Den er ganske urettferdig, den fordelingen. Det er klart at cup er per definisjon urettferdig. Det kan aldri bli rettferdig. I serien spiller man like mange ganger hjemme og borte. Cup er urettferdig, og det må vi godta.

NY PODCAST: Nettavisen samarbeider med Moderne om podcasten Toppfotball.

Tjærnås er likevel klar at på kampene mot attraktiv motstand kunne vært jevnere fordelt mellom breddeklubbene.

- Se for eksempel på Herd. I fjor slo de Kristiansund i første runde, de fikk møte Aalesund i neste runde. En kjempejackpot, og de ga Aalesund kamp helt til døra. Så får de møte Aalesund igjen nå. De møtte Molde for et par år siden, og de har møtt mange gode lag. Så har du også lag som aldri får lov til å møte noen, sier Tjærnås.

- Hadde vært fotbannet

Tjærnås var sikker på at fjerdedivisjonslaget Trott fra Stord kulle få besøk av Haugsund, Brann eller i verste fall lokaloppgjør mot Stord. I stedet kommer OBOS-laget Åsane på besøk.

TIL STAVANGER: Haugesund reiser til Stavanger for å møte Vidar. Jørgen Tjærnås mener Trott burde fått besøk av Erik Huseklepp og co.

- Det er klart det blir artig for dem å møte Åsane, men hvordan har man tenkt når man finner ut at man sender Haugesund til Stavanger for å møte Vidar fra andredivisjon, så får ikke Trott, som aldri er med, lov til å møte dem i stedet? Jeg hadde vært forbannet hvis jeg var kasserer, spiss eller trener i Trott.

Du kan lese mer om podcasten Toppfotball på Twitter, og Facebook. Alle episodene er tilgjengelig via podcastens side på iTunes.

Slik spilles første runde i cupen:

Kvik Halden – Østsiden

Kråkerøy – Fredrikstad

Moss – Sprint/Jeløy

Drøbak-Frogn –Sarpsborg 08

Holmlia –Stabæk

Skeid - Lyn

Holmen – Asker

Kjelsås – Frigg

Ullern – KFUM

Bærum – Oppsal

Grorud – Follo

Skjetten –Lillestrøm

Lørenskog – Strømmen

Skedsmo – Ull/Kisa

Gran –Vålerenga (vises på NRK 1)

Flisa – Elverum

Gjøvik/Lyn – Brumunddal

Redalen – Raufoss

HamKam – Nybergsund

Åssiden –Strømsgodset

Vestfossen – Mjøndalen

Ørn Horten – Hønefoss

FK Tønsberg - Arendal

Flint – Sandefjord

Halsen – Notodden

Hei –Odd

Pors – Fram

Randesund – Start

Donn – Jerv

Fløy – Vindbjart

Riska –Viking

Lura – Sandnes Ulf

Vidar –Haugesund

Sola – Vard Haugesund

Staal Jørpeland – Egersund

Bryne – Brodd

Austevoll –Brann

Trott – Åsane

Bjarg – Fana

Os – Nest Sotra

Fyllingsdalen – Sotra

Stord – Lysekloster

Fjøra –Sogndal

Førde – Florø

Volda –Molde

Herd –Aalesund

Hødd – Spjelkavik

Brattvåg –Kristiansund

Træff – Ranheim

Steinkjer – Levanger

Kolstad – Verdal

Tillerbyen – Byåsen

Stjørdals Blink – Nardo

Strindheim -Rosenborg

Mo – Mosjøen

Harstad – Sortland

Fauske Sprint – Bodø/Glimt

Mjølner - Finnsnes

Alta - Senja

Lyngen/Karnes – Tromsdalen

Fløya – Salangen

Bjørnevatn –Tromsø

Spilte tirsdag:

Tynset – Orkla 3-1

Løten – Kongsvinger 0-4