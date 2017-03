Brennhete Aubameyang herjet mot Benfica

ANNONSE

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA 4-0 (4-1 SAMMENLAGT):

Etter å tapt bortekampen mot Benfica, måtte hjemmelaget Borussia Dortmund jakte mål onsdag kveld.

Med stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang i spissen, vartet de gulkledde opp med imponerende angrepsspill. Fire mål fra hjemmelaget sørget for at Benfica ble slått ut av Champions League, mens det tyske storlaget er klare for neste runde.

Se høydepunktene fra oppgjøret:

Tidlig ledelse



Presset lå på det tyske hjemmelaget før onsdagens kamp, og vertene innfridde fra første sekund. Benfica vant det første oppgjøret 1-0, men den ledelsen ble hentet inn av Borussia Dortmund allerede etter knappe fire minutters spill.

Pierre-Emerick Aubameyang fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål etter at Christian Pulisic hadde stusset et hørnespark mot den bakerste stolpen der spissen fra Gabon ventet.

Se video av Aubameyangs scoring:

To kjappe mål



Etter en knapp times spill, kom hjemmelagets andre mål.

Christian Pulisic satte inn 2-0 etter å ha fått en nydelig pasning fra Lukasz Piszczek. Det amerikanske stortalentet var sikker da han han kom løpende alene mot keeper Ederson, og satte inn lagets andre mål for kvelden.

Bare minutter etter Pulisic' mål, var Borussia Dortmund frempå igjen.

En lang pasning ble slått ut til Marcel Schmelzer på venstrekanten. Schmelzer sendte ballen raskt inn foran Benfica-målet, der Aubameyang ventet. Superspissen viste ingen nåde med de portugiske gjestene, og satte inn målet som sørget for stillingen 3-1 sammenlagt.

Med fem minutter igjen av kampen, sørget en offside-plassert Aubameyang for å sette inn sitt tredje mål for kvelden, og økte sluttresultatet til 4-0.

Se Pulisic chippe inn 2-0-målet:

Se Aubameyang sette inn 3-0:

Se Aubameyangs tredje mål for kvelden: