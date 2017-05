Brennhete Higuain scoret to ganger mot Monaco

ANNONSE

MONACO - JUVENTUS 0-2:

På bortebane mot Monaco viste Juventus imponerende spill, og sikret seg to viktige mål. Begge signert duoen Gonzalo Higuain og Dani Alves.

Med den sterke seieren, har Juventus nå et strålende utgangspunkt før returkampen på hjemmebane i Torino. Monaco har på sin side et formidabel oppgave om de ønsker å sikre seg en plass i finalen.

Higuain: - Det er ikke over

Gonzalo Higuain ble mannen som leverte målene mot Monaco, og viste utsøkte skuddferdigheter da han fikk målsjansene.

- Jeg kjemper så hardt for disse øyeblikkene. Jeg er strålende fornøyd med de to målene, men dette er ikke over, sier Higuain ifølge BBC.

Higuain har slitt med å levere mål i Champions League, og det har de siste årene blitt hakket på av supportere som mener at spissen ikke holdt et høyt nok nivå. Mot Monaco fikk Higuain endelig sørge for litt nettsus i en svært viktig Champions League-kamp.

- Målene har bare ikke kommet for meg i denne turneringen, men jeg visste at jeg bare måtte beholde roen og fortsette med å jobbe hardt. I tillegg ønsket vi å spille en ny kamp uten å slippe inn mål, så vi er strålende fornøyd med resultatet, sier Higuain.

Bunnsolide defensivt

Juventus spilte onsdag nok en Champions League-kamp uten å slippe inn mål. Laget har passert 600 spilte minutter uten å la motstanderen sette ballen i mål, og viser så langt ikke nevneverdig interesse for å la motstanderne slippe til.

Sevilla var forrige Champions League-motstander som klarte å score mot Juventus. Det skjedde da Juventus vant 3-1 22. november.

Siden den gang har både Porto og Barcelona gått målløse av banen over to oppgjør, i tillegg til at Dinamo Zagreb også hadde en målløs kamp i gruppespillet.

- Vi er heldige som har han

Miralem Pjanic har fått en sentral rolle på Juventus-midtbanen, og onsdag ble det en ny god kamp for bosnieren.

I intervju med Visat var Pjanic godt fornøyd med resultatet mot Monaco.

- Monaco er et godt lag, men vi scoret to mål, noe som er bra, sier Pjanic til Viasat etter kampen.

- Nå må vi gjøre en ny god kamp hjemme. Det er vårt mål å nå finalen. Vi får se hva som skjer i den neste kampen, og vi er fokuserte på å gjøre det bra, fortsetter han.

Dani Alves spilte en strålende kamp for Juventus med to målgivende pasninger.

- Han er en god spiller med mye erfaring. Vi er heldige som har han, sier Pjanic om Alves.

Juventus have now gone 600 minutes in the #UCL without conceding a goal ⛔️ pic.twitter.com/S70cLwk9WR — Champions League (@ChampionsLeague) 3. mai 2017

Drømmekontring



Etter en forholdsvis rolig start på kampen, der de to lagene hadde hatt hver sin målsjanse, tok det hele fyr etter en halvtimes spill.

De italienske mesterne slo til med strålende kontringsfotball mot Monaco. Det hele startet med Andrea Barzagli dypt inne på Juventus banehalvdel. Derfra gikk det lynraskt med presise pasninger, og en utsøkt hælflikk av Paulo Dybala.

Dani Alves kombinerte med Gonzalo Higuain, og fikk med seg ballen inn i sekstenmeteren. I stedet for å forsøke et skudd fra skrått hold, vartet den brasilianske backen opp med et genialt hælspark.

Higuain bykset fremover som en dreven travhoppe, og nådde frem til pasningen fra Alves. Den argentinske spissen avsluttet angrepet med å sende ballen i mål nede i hjørnet.

Se (og nyt) Juventus-spillet som ledet til Higuains mål:

Higuain doblet



Allerede etter et minutts spill i andreomgang kunne Monaco utlignet mot Juventus. Radamel Falcao fikk ballen av Bernardo Silva, og spissen fikk sendt ivei et skudd. Skuddet ble dog stoppet av keeper Gianluigi Buffon.

Knappe ti minutter senere var det tid for en ny redning, men denne gangen var den Monacos Danijel Subasic som hindret Claudio Marchisio og Juventus fra å sende ballen i mål.

Da lagene nærmet seg en times spill, var det igjen tid for nettsus.

Nok en gang var det Gonzalo Higuain som satte ballen i mål, og nok en gang var det Dani Alves som stod bak den målgivende pasningen. Alves sendte ballen inn fra høyrekanten. Både Kamil Glik og keeper Subasic forsøkte å hindre Higuain, men spissen fikk likevel kastet seg frem og styrt inn Juventus' andre mål for kvelden.

Returoppgjør

Returoppgjøret mellom de to lagene spilles i Torino på tirsdag om en uke. Kampen vil komme med den endelige avgjørelsen om hvem av lagene som får møte vinneren av semifinalen mellom Real Madrid og Atlético Madrid.

I den andre semifinalen vant Real Madrid på imponerende vis med 3-0 etter at Cristiano Ronaldo scoret hat-trick.