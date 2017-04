Brennhete Omoijuanfo herjet med Aalesund

ANNONSE

STABÆK - AALESUND 3-1:

Ohi Omoijuanfo ble kampens store spiller i søndagens oppgjør mellom Stabæk og Aalesund. Stabæk-spissen herjet regelrett med motstanderne, og ga seg ikke før han hadde sikret seg hattrick i serieåpningen.

Les også: Arsenal og Manchester City delte poengene

- Kan være forskjellen



Stabæks hovedtrener, Antoni Ordinas, var godt fornøyd med lagets seier søndag.

- Vi kjempet hardt nok til å vinne kampen, og vi skapte mange målsjanser, sier Ordinas til Eurosport etter kampen.

Selv om Stabæk-sjefen var fornøyd med seieren, var det likevel én ting som han ikke var helt fornøyd med.

- Jeg er skuffet over målet de scorer. Slike ting kan utgjøre forskjellen i kamper, og jeg håper vi kan bli bedre til dette, sier Ordinas.

Aalesund-trener, Trond Fredriksen, var logisk nok ikke like fornøyd etter søndagens kamp.

- Vi snakket på forhånd om at vi må inn bak dem, men det gjorde vi ikke. Vi klarte det i annen omang, men da var kampen dessverre allerede tapt. Summen er ikke bra nok, og Stabæk vinner helt fortjent. Onsdagens kamp blir noe helt annet, sa Fredriksen til Eurosport.

Omoijuanfo-show

Ohi Omiojuanfo sendte hjemmelaget i ledelsen etter et kvarters spill. Alene mot keeper Andreas Lie ble først Omoijunafos skudd blokkert, men spissen fikk stanget returen i mål.

Bare minutter etter jublet samme mann for å ha doblet ledelsen, men målet ble annullert etter at dommeren hadde markert for at spissen var offside-plassert.

Mål ble det derimot etter 20 minutters spill. Nok en gang var det Omoijuanfo som satte ballen i mål, og denne gangen ble ikke Holmlia-guttens mål annullert.

Etter en halvtimes spill var det tid for at Omoijuanfo skulle sette ballen i mål for fjerde gang i kampen, men også denne gangen ble det annullert.

Hattrick

Omoijuanfo virket tydelig interessert i å sikre seg hattricket han gikk glipp av i den første omgangen, og gikk rett i strupen på Aalesund etter pausen.

Fem minutter ut i den andre omgangen var Ohi godt plassert foran målet, og fikk en enkel jobb med å pirke inn Stabæks tredje mål for dagen.

20 minutter ut i den andre omgangen reduserte Mustafa Abdellaoue for Aalesund. Like etter Aalesunds redusering, var Omoijuanfo ferdigspilt for dagen. Stabæk-helten ble erstattet av Ahmed El-Amrani.

Hør podcasten Toppfotball med John Arne Riise som gjest: