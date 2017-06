ANNONSE

For den britiske storavisen Daily Mail skriver at hele den russiske troppen som spilte under fotball-VM i Rio i 2014 nå etterforskes av FIFA for doping.

Totalt skal 34 russiske fotballspillere være under dopinglupen, blant disse er altså de 23 som spilte i Rio, der de ikke maktet å ta seg videre fra gruppespillet.

Nyheten sprekker under tolv måneder før fotball-VM skal sparkes i gang i Moskva. Ifølge avisen skal dette være første gang et helt landslag etterforskes for doping.

Av spillerne som deltok under VM i Rio har Maksim Kanunnikov, Denis Glushakov, Igor Akinfeev og Aleksandr Samedov deltatt under FIFA Confederations Cup, også kalt prøve-VM, i Russland den siste uken.

Det stilles nå spørsmålstegn til Russlands egnethet til å arrangere fotball-VM i 2018.

Hverken FIFA eller Russland har kommentert påstandene.

Har du fått med deg Nettavisens dokumentarserie om hva som egentlig skjedde da Russland ble tildelt fotball-VM i 2018? Fra 24. juni til 1. juli vil det daglig komme nye saker i serien på Nettavisen. Følg med! Les alle sakene i serien her: Nettavisen-dokumentar: Slik kuppet Russland VM