Brochmann og Kassi sikret Stabæk-seier over Odd

STABÆK - ODD 2-0:

Odd er av mange regnet som en utfordrer til gullet i Eliteserien, men søndag gikk laget på sitt andre tap i løpet av de tre første kampene.

Skiens-laget maktet ikke å score borte mot Stabæk. Bæringene på sin side fikk de målene de trengte da Tonny Brochmann fant nettet etter 74 minutter og Luc Kassi avgjorde kampen fire minutter på overtid.

- Irriterende mål



Det betyr at Stabæk står med seks poeng etter tre runder og Odd kun med tre. Dag-Eilev Fagermos gutter er allerede seks poeng bak Rosenborg.

- Det er deilig å få score. Den kommer til meg og da er det bare å sette den, sier målscorer Brochmann til Eurosport etter kampen.

Stabæk-trener Toni Ordinas gledet seg også over tre poeng.

– Det er en veldig jevn kamp, men hvis man scorer først har man en fordel, og den brukte vi. Jeg er veldig glad, sier Ordinas.

Odd-keeper Sondre Rossbach mener vertene slapp for lett til.

- Vi klarer å slippe inn to irriterende mål. Det er tungt nå. Vi har god kontroll på kampen, men slipper de til for lett, sier Rossbach.

Flere sjanser

Det ble en målløs første omgang på Nadderud, der begge lagene hadde sine farligheter. Allerede etter to minutters spill var vertene frampå.

Håkon Skogseid vant en duell inne i feltet og førsøkte nok et skudd, men det ble i stedet et innlegg til Ohi Omoijuanfo. Han fikk ballen i god posisjon, men klarte aldri å få avsluttet og sjansen var spolert.

23 minutter var spilt da Fredrik Semb Berge kom til en god heading etter en corner fra Joakim Våge Nilsen. Det endte likevel bare med ny corner.

Like etter var Riku Riski på farten. Fredrik Nordkvelle førte ballen opp i banen og ga videre til finnen, som avsluttet like over mål.

Brochmann scoret



På tampen av omgangen kom vertene til to gode sjanser.

Første måtte Sondre Rossbach i aksjon da Omoijuanfo fikk et godt innlegg fra Skogseid, og like etter kom samme mann alene igjennom etter et godt framspill fra Tonny Brochmann, men denne gangen skjøt spissen over.

Målløst sto det også langt ut i andre omgang, men etter 74 minutter fikk vertene hull på byllen. Tonny Brochmann satte inn scoringen.

Keeper Sayouba Mandé sendte Brochann igjennom og alene med Sondre Rossbach gjorde nykommeren ingen feil og trillet ballen i nettet.

Og fire minutter på overtid doblet Stabæk ledelsen. Moussa Njie slo 45 grader ut til Luc Kassi. Han vendte bort Steffen Hagen og plasserte ballen i hjørnet fra rundt 15 meters hold. Poengene var sikret.

