Børs: Slik spilte Norge mot Aserbajdsjan

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

NORGE - ASERBAJDSJAN 2-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge tok en fortjent seier mot Aserbajdsjan på Ullevaal stadion fredag kveld etter scoring av Joshua King og et selvmål.

Kampen er Lars Lagerbäcks første seier som Norge-sjef.

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes prestasjoner:

RUNE JARSTEIN – 4:

Stille og rolig dag på jobben, og hans første redning kom først etter 46 minutter da gjestene forsøkte seg med en pløse langs bakken. Holdt på å rote det til med en katastrofal pasning rett til motspiller etter pause, men Norge-forsvaret fikk ryddet opp i siste liten. Det trekkes han en karakter for.

JONAS SVENSSON – 6:

God kamp av AZ-spilleren. Farlig skuddforsøk etter fem minutter, men forsøket gikk rett utenfor. Farlig tversoverpasning kunne gitt bortelaget scoring, men ble rettet av Berge. Ellers mange positive offensive bidrag gjennom hele kampen.

JØRGEN SKJELVIK – 6:

Ryddet pent opp ved et par anledninger på grunn av sin store fart. Slurvet til tider litt i pasningsspillet, men god kamp av RBK-stopperen.

HÅVARD NORDTVEIT – 5:

Fikk lite å bryne seg på av et relativt tamt Aserbajdsjan-angrep, men ryddet greit unna det som kom. Slurvet til tider litt i pasningsspillet.

HAITAM ALEESAMI – 6:

Virket å ha god kontroll på sin side, og kom stadig på offensive løp. Skaffet 2-0-målet for Norge da innlegget hans ble sklidd i eget mål av Rashad Sadiqov. Nær assist da han serverte Tarik Elyounoussi ti minutter før slutt, men målet ble avvinket for offside.

MATS MØLLER DÆHLI – 7:

God kamp av unggutten. De gangene han hadde ballen skjedde det som regel noe produktivt, og han har en nærteknikk som få andre. Nær scoring med hodet (!) 20 minutter før slutt, men forsøket gikk rett utenfor. Tidvis veldig frisk.

STEFAN JOHANSEN – 5:

Relativt anonym kamp fra Fulham-proffen, men var om vanlig flink til å vri spillet og strø om seg med smarte pasninger. La som vanlig ned en god innsats. Mistet ballen i farlig posisjon et kvarter før slutt da gjestene kontret og skjøt rett utenfor.

SANDER BERGE – 6:

Her har Norge et stort talent. Alltid rolig med ballen, men spilte tidvis for mye på det trygge. Flink til å vende spillet, og dekket store rom med sin gode rekkevidde. Holdt på å lage straffe rett før pause da han var nær å spenne bein på en motspiller, men stjal i stedet ballen og ryddet fint unna. Kom til avslutning da han på flott vis tok med seg ballen gjennom ledd og satte fart etter pause, men gjestene fikk blokkert. Mer av dette, Sander!

MOHAMED ELYOUNOUSSI – 7:

God kamp av «Moi». Kombinerte fint med King og Johansen etter et kvarter og fikk ballen i fin posisjon fra fem meter, men avslutningen gikk over. Der burde Basel-proffen ha scoret. Bommet på ny gigantsjanse og skjøt over da han fikk ballen av Aleesami etter pause. Fin pasning i bakrom til King i forkant av straffesituasjonen som ga 1-0. Energisk fra start til slutt og vanskelig å spille mot.

JOSHUA KING – 8 - NORGES BESTE:

Premier League-proffen var på et eget nivå på landslagsarenaen fredag kveld, og virket å være påskrudd fra første til siste spark. Viste til stadighet prov på enorm fysikk og fart. Skaffet Norge straffe da han tvang gjestenes Husejnov til å bruke ulovlige midler for å stanse ham i boksen etter en halvtime. Scoret selv sikkert fra ellevemeteren. Fikk annullert scoring for offside etter pause.

ALEXANDER SØRLOTH – 6:

Viste frem en enorm fysikk, men fikk ikke brukt den ofte nok. Klarte ikke å skape eller komme til store målsjanser, men hadde likevel tidvis et godt samarbeid med King. Burde ha spilt videre til Dæhli da han ble satt opp I fin posisjon halvveis I første omgang, men så aldri muligheten. Kriget godt hele kampen og kan absolutt være bekjent av de 72 minuttene han fikk spille.

INNBYTTERE:

TARIK ELYOUNOUSSI (inn i det 72. minutt for Sørloth) – ikke vurdert:

Virket pigg de 20 minuttene han fikk spille. Satte ballen i mål ti minutter før slutt, men ble avvinket for offside.

JO INGE BERGET (inn i det 81. minutt for Dæhli) – ikke vurdert:

OMAR ELABDELLAOUI - (inn i det 86. minutt for Svensson) – ikke vurdert.

*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

*** Børsen er satt av Egil Sande og Ole Jonny Hansen.

