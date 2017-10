Børs: Slik spilte Norge mot Nord-Irland

Dette er Nettavisens vurdering av de norske landslagsgutta mot Nord-Irland.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge fikk med seg en søt revansj hjemme mot Nord-Irland i VM-kvaliken på Ullevaal søndag, etter å ha blitt utspilt i Belfast tidligere i år.

Et selvmål ble avgjørende for Norges 1-0-seier. Lars Lagerbäcks landslagsgutter fullførte dermed VM-kvaliken på 13 poeng etter 10 kamper, og en fjerdeplass i gruppa.

Les mer: - Denne innstillingen kunne gitt Norge play off

Slik vurderer Nettavisen innstatsen til de norske spillerne i kampen:

ØRJAN NYLAND - 6: Ryddet opp i eget rot etter å ha mistet et skudd fra distanse. Lite å henge fingrene i bortsett fra den situasjonen i første omgang. Etter hvilen måtte han tidlig i aksjon og fanget ballen etter et farlig norsk balltap på egen halvdel. Er på riktig sted igjen da Nord-Irland kommer til et par umiddelbare sjanser etter Norges mål. En god kamp av Ingolstadt-keeperen.

JONAS SVENSSON - 5: Var der han skulle da gjestene kom til sin første farlighet etter innlegg fra motsatt kant. Ikke like våken da han ga Nord-Irland sjansen til å legge inn fra egen side noen sekunder etterpå. Traff ikke andre med rød drakt med innleggene i første omgang. Bedre adresse på innleggene etter pause og også færre nordirske farligheter fra sida hans da.

HÅVARD NORDTVEIT - 5: Hadde kontroll på det meste sammen med makker Reginiussen i første omgang. Nord-Irland truet mest fra kantene før det oppsto større rom mellom midtforsvaret og Norges sentrale midtbane. Mistet en ball unødvendig og farlig rett etter sidebyttet, men ble reddet av Meling og Nyland i siste liten. Rettet opp et svakt tilbakespill fra Berge midtveis i andre omgang som kunne blitt farlig.

TORE REGINIUSSEN - 6: Sto fram som en ledertype som renset unna mye de gangene gjestene nærmet seg Norges mål. Vant mange dueller gjennom hele kampen, også framme på lange innkast. I likhet med Nordtveit slet han tidvis med å forstyrre nordirske skudd fra utkanten av feltet et par ganger. Var framme og forstyrret keeper og ble tvilsomt avblåst for offside før Søderlund satte en ball i Nord-Irlands nett.



BIRGER MELING - 6: I starten lite involvert offensivt mot en betydelig bedre motstander enn i debuten mot San Marino tidligere i uka. Kom til Norges første farlige avslutning på mål, men det gode forsøket ble stoppet av Michael McGovern. To nesten identiske muligheter fulgte for Meling etter halvklarerte cornere fra Nord-Irland, men begge fløy ufarlig over målet. Glitrende inngripen etter Nordtveits feil tidlig i andre omgang.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 5: Synlig i Norges spill i fasene etter at spissene vinner dueller i lufta. Etter det forsvinner han nesten helt fra kampbildet. Forsøkte seg med et skudd i andre omgang fra rundt 20 meter som seilte langt over. En anonym kamp av Norges beste mot San Marino før han ble byttet ut til fordel for fetter Tarik.

SANDER BERGE - 7 Norges beste: Hadde som vanlig god oversikt og var god med ballen i beina. Gjør trygge valg med kula. Berge var også arkitekten bak angrepet som førte til det første Søderlund-målet som ikke ble godkjent. Unggutten fordelte spillet nesten som han ville, med eller uten press, tidlig i andre omgang. Hadde et mislykket tilbakespill mot Nyland etter pause som Nordveit rettet opp i. Ellers en nesten prikkfri kamp. Mistet litt overtaket på midten en liten periode da Nord-Irland spiller seg til avslutninger mellom Norges forsvar og midtbane.

MARKUS HENRIKSEN- 6: Løp som vanlig mye i den mest offensive midtbaneposisjonen sentralt. Ikke på langt nær like involvert som i San Marino, naturlig nok. Det ble etter hvert mange meter å legge ned i begge retninger for Hull-spilleren som ikke fikk satt et skikkelig preg på begivenhetene. Pluss for å bryte flere nordirske angrep med helhjerta løp hjemover etter hvilen.

STEFAN JOHANSEN - 5: Slet innledningsvis med finne veien til lagkamerater fra posisjonen ute til venstre på midten. Trakk mer innover i midten etter hvert og skjøt et småfarlig frispark som McGovern måtte slå til corner. Etter pausen var han mannen som framprovoserte selvmålet med et innlegg fra dødlinja, som både keeperen og den uheldige Chris Brunt burde taklet bedre.



ALEXANDER SØRLOTH -5: Fant nesten spissmakker og navnebror Søderlund med en stuss tidlig, men dessverre stemte ikke kombinasjonen helt. Var også sterk da han kom til et farlig innlegg fra høyre litt seinere. Bommet på ballen da han var i avslutningsposisjon inne i feltet etter halvtimen. Etter pausen fikk han flere ganger ballen i beina i Nord-Irlands felt, men uten å få kontroll. Hadde pasningen til Stefan Johansen før sistnevnte slo innlegget som endte med selvmål.

ALEXANDER SØDERLUND -6: Kjempet godt i duellene med sterke midtstoppere fra første spark. I tospann med Sørloth ga han utvilsomt nordirene bedre kamp i luftrommet enn i det omvendte møtet i vår. Kanskje snytt for mål da Regniussen ble avblåst for en offside som i beste fall var hårfin. Rives muligens ned på en corner noe etterpå, men hadde ikke dommerne med seg der heller. Ei heller på overtid da en ny Søderlund-fulltreffer ble avblåst for offside i forkant.

Innbyttere:

TARIK ELYOUNOUSSI - (inn 72. for M. Elyounoussi) - For kort spilletid til å bli vurdert. Bidrar med et presist innlegg mot Sørloth like etter innhoppet.

OLE SELNÆS (inn 83. for Henriksen) - For kort spilletid til å bli vurdert.

MARTIN LINNES (inn 87. for Johansen) - For kort spilletid til å bli vurdert. Serverer nesten en målgivende til Tarik på overtid, men keeper redder.

Mest sett siste uken