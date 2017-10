Børs: Slik spilte Norge mot San Marino

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

SAN MARINO - NORGE 0-8:

Det norske herrelandslaget fikk en etterlengtet opptur, da San Marino ble smadret med 8-0 i VM-kvalifiseringens gruppe C. Norge er for lengst ute av stand til å nå sluttspillet i Russland neste år, men 8-0-seieren fungerte i det minste som en vitamininnsprøytning for de norske guttene - i tillegg til at den førte laget forbi Aserbajdsjan på tabellen.

Markus Henriksen, Joshua King (2), Mohamed Elyounoussi (3) og innbytter Ole Kristian Selnæs sto for de norske scoringene.

Her er Nettavisens spillerbørs fra kampen (karakterskala 1-10, der 1 er dårligst og 10 er best):

RUNE JARSTEIN - 6: Berører ballen for første gang etter 15 minutter og 53 sekunder, på et tilbakespill fra Birger Meling. Det sier egentlig det meste om Jarsteins dag på jobben. Det mest spennende han gjør er en antydning til dribleserie like etter pause. Har ingenting å gjøre ellers, og kan notere seg for kanskje den minst slitsomme landskampen hittil i karrieren.

JONAS SVENSSON - 6: Har full kontroll defensivt, men får ikke like mye til offensivt som Meling på motsatt side. Viser likevel vilje og initiativ, og det er ikke mye å trekke trønderen for mot San Marino.

HÅVARD NORDTVEIT - 6: God pasning opp mot King tidlig, som nesten ender med scoring. Forsvaret i sin helhet har fullstendig kontroll på det San Marino byr på av angrep, men Norges kaptein har likevel noen litt rare balltap som kunne endt med farligheter mot bedre nasjoner. Har to frisparkmuligheter: Det første er en kanonkule som blir reddet av San Marinos keeper, det andre går rett i muren.

GUSTAV VALSVIK - 6: Har selvsagt kontroll på det lille som kommer fra San Marino, og er ellers ikke så synlig i den italienske fjelluften. Holder på å score på en corner i andre omgang, men avslutningen blir reddet på streken av San Marinos keeper. Virker å ha god kommunikasjon med sin midtstopperkollega.

BIRGER MELING - 7: Offensiv i starten, og skaffer Norges første corner ved å jage etter det sanmarinske forsvaret. Får kjeft av Max-kommentator Kjetil Rekdal når han nøler for mye ved en innleggsmulighet, men når alt kommer til alt er debutanten svært aktiv på venstrebacken. Er ofte med i angrep, og de fleste av Norges muligheter skapes på Melings side. Mer enn godkjent debut fra 22-åringen.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 8 - Norges beste: Godt innlegg etter fire minutter der det skal være assist, men Sørloth bommer på nesten åpent mål. Kommer med den herlige vippen til Henriksen som til slutt fører til 3-0. Fantastisk vakkert frispark etter 39 minutter, til 4-0 for Norge via stolpen, og like etter pause gjentar han suksessen med et lurt frispark under den sanmarinske muren. Fullfører hat tricket med noe så sjeldent som en scoring med hodet drøyt 20 minutter før slutt. Blir bare bedre og bedre utover i kampen, og fremstår som vår bestemann mot San Marino. Forlater banen etter 71. minutter til fordel for fetter Tarik Elyounoussi.

MARKUS HENRIKSEN - 8: Scorer det første målet for Norge, dog på litt heldig vis, når skuddet hans går via en en sanmarinsk spiller og i mål. Skaffer straffe etter tolv minutter, bryster litt heldig ned til King på 3-0-målet, og er jammen mannen som også skaffer frisparket som sørger for 4-0. Jobber også utrettelig på midtbanen, og er Norges bestemann de første 45 minuttene. Forsvinner mer fra kampbildet etter pause, og må dermed gi fra seg banens beste-prisen til Elyounoussi.

SANDER BERGE - 6: Viser herlig overblikk når han strør pasninger fra sin sentrale midtbaneposisjon ut på kantene eller gjennom i midten. Gjør en god jobb på midten, og samarbeidet med Markus Henriksen fungerer bra. Havner likevel litt i skyggen av midtbanekollegaen mot San Marino. Byttes ut for Ole Kristian Selnæs ved pause.

MARTIN LINNES - 7: Kommer med på laget sekunder før kampstart for en skadet Jo Inge Berget, og høyrebacken gjør en god jobb på venstrekant(!). Går offensivt ut og skaper en god sjanse tidlig. Har noen sterke initiativ, dog uten at det blir så mye ut av det, men er aktiv gjennom hele kampen - spesielt etter pause, med mange gode involveringer offensivt. Krones med en scoring i sluttminuttene, når han får stå helt alene ved 16-meteren og dunke inn scoringen på pasning fra Alexander Søderlund.

JOSHUA KING - 7: Har assist på 1-0-scoringen, har pasningen til Henriksen som fører til straffespark, og setter selv inn 2-0 trygt fra straffemerket. Scorer sitt andre for kvelden noen minutter senere, og er et konstant uromoment innenfor San Marinos 16-meter. To mål er svært godkjent for Bournemouth-spissen, som forlater banen med en antydning til skade etter en drøy times spill.

ALEXANDER SØRLOTH - 4: Åpner kampen med en svak heading på åpent mål etter fire minutter, der han burde komme på scoringslisten. Burde også score midtveis i andre omgang, etter innlegg fra Birger Meling, men klarer ikke å overliste San Marinos keeper fra kort hold. Brenner en tredje sjanse når han får ballen servert av spisskollega Søderlund, og det holder ikke mot en av verdens svakeste nasjoner. Jobber godt, men en spiss i scoringsform bør klare å notere seg for mål mot San Marino på gigantsjansene som Sørloth får.

Innbyttere:

OLE KRISTIAN SELNÆS - 7 (inn 46. for Berge): Kommer inn på midten og tar umiddelbart styring. Venter i returrommet og hamrer inn 6-0 på lekkert vis etter en knapp time, selv om han er heldig når ballen går via et San Marino-bein og får en fin bue over keeper. Er enda mer involvert i spillet enn Berge, som han erstattet ved pause, og viser at han vil kjempe for en plass i startoppstillingen på det norske laget.

ALEXANDER SØDERLUND (inn 62. for King): For kort tid til å bli vurdert. Noterer seg for en målgivende pasning, på 8-0-scoringen til Martin Linnes.

TARIK ELYOUNOUSSI (inn 71. for Elyounoussi): For kort tid til å bli vurdert.

* En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.

* Børsen er satt av William Fuglset og Simen Lønning.

