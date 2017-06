Børs: Slik spilte Norge mot Tsjekkia

ANNONSE

NORGE - TSJEKKIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lars Lagerbäcks andre kamp som trener for det norske landslaget ble alt i alt en opptur for våre beste menn, etter fadesen mot Nord-Irland i mars.

Tsjekkia tok riktignok ledelsen i første omgang, men i andre omgang hevet det norske laget seg betraktelig, fikk 1-1-utligningen ved Alexander Søderlund på straffespark, og hadde også fortjent alle tre poengene på Ullevaal.

Her er Nettavisens spillerbørs fra kampen (karakterskala 1-10, der 1 er dårligst og 10 er best):

RUNE JARSTEIN - 6: Svært viktig, og svært god, redning etter halvtimen spilt. Følger opp med en ny praktredning to minutter senere, men bommer helt på den påfølgende corneren. Kan ikke gjøre noe med målet. Gjør ellers ingen feil, og gjør ingenting som svekker hans posisjon som Norges udiskutable førstekeeper.

JONAS SVENSSON - 5: Friskt med oppover i banen fra start, og skaper en god mulighet tidlig med et herlig raid. Løser i tillegg de defensive oppgavene på en måte som begeistrer Ullevaal-publikummet, før det plutselig går galt. På 1-0-scoringen mister han markeringen helt, og er alt for passiv når Gebre Selassie sklir målet. Skal ha mye honnør for å heve hodet og fortsette å imponere både offensivt og defensivt etter 0-1-scoringen. Viser gode dribleferdigheter også i andre omgang, og skaper flere farligheter for Norge.

HÅVARD NORDTVEIT - 5: Virker noe mer usikker enn sin midtstopperkollega Reginiussen den første halvtimen. Blir til tider litt for passiv, og er med på å la Tsjekkia komme til farlige avslutninger. Etter at Valsvik kommer inn, og spesielt i andre omgang, tar West Ham-spilleren mer autoritet, og spiller seg i likhet med resten av laget opp.

TORE REGINIUSSEN - 6: Får en tidlig smell i hodet, og må gi seg etter en drøy halvtime. I løpet av den korte tiden rekker han å markere seg i duellspillet, der han er tett oppi de tsjekkiske spillerne.

HAITAM ALEESAMI - 4: Er uvanlig lite med fremover på banen i første halvdel av kampen, og spiller helt på det jevne defensivt. Horribel feilpasning tidlig i andre omgang som Tsjekkia ikke klarer å utnytte, og blir aldri like involvert i angrepsspillet som Svensson på høyrebacken.

SANDER BERGE - 6: Forsøker seg, men sliter med å være den kreative kraften som det norske laget trenger i første omgang. Er mer med i andre omgang, der han nehandler ballen med stoisk ro. Spiller som vanlig en kamp over middels, men gjør likevel ikke gjør så mye ut av seg som han pleier.

STEFAN JOHANSEN - 4: Er nærmest usynlig de første 45 minuttene. Hele laget hever seg i andre omgang, men Johansen setter aldri sitt preg på kampen - utenom når han pådrar seg et gult kort for en stygg takling.

MOHAMED ELYOUNOUSSI - 6: Aktiv i sin rolle på høyrekanten, der han vel så ofte posisjonerer seg nærmere en hengende spiss-rolle. Har flere gode kombinasjoner med høyreback Svensson, og er delaktig når Norge overtar initiativet i kampen i andre omgang.

JO INGE BERGET - 4: Er veldig usynlig på venstrekanten, der han får til lite de første 45 minuttene. Skaper seg rom nok til et skudd tidlig i andre omgang, og har et fint løp som resulterer i en stor sjanse ved timen spilt. Det er også det siste han rekker å gjøre før han byttes ut.

TARIK ELYOUNOUSSI - 5: Skaper Norges første målsjanse med et farlig skudd fra distanse. Sender Søderlund alene gjennom med en gjennombruddspasning i første omgang, uten at det blir scoring. Er svært god når han skaffer Norge straffe, men like etterpå gjør han kanskje kampens aller største feil når han velger å avslutte selv i stedet for å sende ballen til Søderlund når de to kommer alene mot keeper Vaclik. Det ødelegger inntrykket i en ellers god kamp av angrepsspilleren.

ALEXANDER SØDERLUND - 6 - Norges beste: Jobber utrettelig. Får en kjempesjanse servert av Tarik Elyounoussi like før pause, men spissen med ett seriemål for sesongen leverer en svak avslutning. Tar hevn etter hvilen ved å dunke straffesparket sikkert i krysset, og bør bli tomålsscorer når Elyounoussi i stedet for å sende ham ballen velger å avslutte selv. Det er ikke Søderlunds feil. I tillegg til den iskalde straffen er St. Etienne-spissen et arbeidsjern som aldri slapper av, og fortjener BB-prisen. Byttes ut for Bjørn Maars Johnsen 20 minutter før slutt, og da forsvinner også noe av det norske trykket.

Innbyttere:

GUSTAV VALSVIK - 5 (inn 33. for Reginiussen): Klarer ikke umiddelbart å erstatte Reginiussens kriging foran eget mål, og laget fremstår litt mer usikkert resten av første omgang. Etter pause hever hele laget seg, og Valsvik har alt i alt god kontroll på de tsjekkiske spissene.

MATS MØLLER DÆHLI (inn 61. for Berget)

BJØRN MAARS JOHNSEN (inn 71. for Søderlund)

* En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert.

* Børsen er satt av William Fuglset og Bjørn Vegar Digre.

