Børs: Slik spilte Norge mot Tyskland

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillerne.

TYSKLAND - NORGE 6-0:

STUTTGART/OSLO (Nettavisen): Norge gikk på et stygt tap borte mot Tyskland mandag kveld.

De tyske stjernene rundspilte Lars Lagerbäcks menn og spørsmålet ble i grunn bare hvor stor seieren til Tyskland kom til å bli.

Her er Nettavisens vurdering av de norske spillernes prestasjoner (du kan stemme på din favoritt nederst):

RUNE JARSTEIN - 3

Den norske landslagskeeperen fikk som ventet en travel dag på jobben. Jarstein kan ikke bebreides for noen av scoringene, men i en kamp som dette hadde Norge trengt noe ekstraordinært fra mannen mellom stengene. Det fikk vi ikke se fra Hertha Berlin-keeperen mot Tyskland mandag kveld. Han vartet riktignok opp med en god redning like før pause da Toni Kroos kom til en god skuddmulighet. Likevel klarte han aldri å hindre norsk ydmykelse.



OMAR ELABDELLAOUI - 2



Elabdellaoui var Norges kaptein for kvelden, men klarte aldri fremstå som den lederen det norske laget hadde trengt i Stuttgart. Fikk en svak start på kampen med noen stygge balltap som fort kunne ha ført til tysk scoring. Like før pause tapte han også hodeduellen mot Timo Werner som stanget inn 4-0 for tyskerne.



JØRGEN SKJELVIK - 2



Skjelvik fikk mye skryt for sin innsats mot Aserbajdsjan, men mandag erfarte han at tyskerne holder et helt annet nivå. Slet som de andre norske spillerne med å henge med da Tyskland skrudde opp tempoet i angrepsspillet. Stod for en grov pasningsfeil som førte til at Tyskland gikk opp til 3-0 før 20 minutter var spilt.



HÅVARD NORDTVEIT - 2



Få på det norske laget har større kjennskap til tyskerne enn Bundesliga-spilleren Håvard Nordtveit, men hans erfaring så ikke ut til å hjelpe ham mandag kveld. Ble som de andre norske spillerne stående og se på at tyskerne rundspilte dem. Han ble flyttet høyere opp i banen i andreomgangen da Gustav Valsvik ble byttet inn, men klarte aldri å markere seg positivt.



HAITAM ALEESAMI - 2



Svak kamp av den norske venstrebacken. Kom ikke tett nok opp i duellene i de avgjørende situasjonene. Tapte også hodeduellen mot Leon Goretzka som stanget inn 5-0 etter 50 minutter.



MATS MØLLER DÆHLI - 3



Var tatt ut som venstrekant, men fikk mer rollen som vinback da tyskerne presset som mest. Selv om han virket å legge ned mye arbeid kom Dæhli aldri til sin rett mot Tyskland. Var stort sett usynlig.



OLE SELNÆS - 3



Etter nesten ett år uten landslagsfotball som følge av karantene var Frankrike-proff Ole Selnæs tilbake på det norske laget. Selnæs fikk imidlertid ikke vist frem de kvalitetene som har gjort at han har høstet skryt for sin innsats for St-Etienne så langt denne sesongen. Flere ganger tok tyskerne seg lett forbi Selnæs og den norske midtbanen. Trønderen stod riktignok for Norges største sjanse da han avsluttet like til side for mål etter 54 minutter. Byttet ut etter 74 minutter.



SANDER BERGE - 2



Berge har sett svært lovende ut i sin korte landslagskarriere, og det var knyttet spenning til hvordan han og Selnæs ville klare seg sammen på midten mot tøff tysk motstand. Dessverre ble det altfor enkelt for tyskerne å spille seg gjennom den sentrale norske midtbanen. Den lovende midtbanespilleren var i likhet med de andre norske spillerne for lite aggressiv. Berge spilte sin svakeste landskamp til nå og ble byttet ut ved pausen.



MOHAMED ELYOUNOUSSI - 2



Elyounoussi har også vært en av de beste norske landslagspillerne i de siste kampene, men «Moi» hadde i likehet med de fleste av lagkameratene en svak dag på jobben i Stuttgart. Hang ikke med defensivt og klarte ikke skape noe fremover på banen i de få tilfellene han fikk muligheten. Byttet ut med Svensson etter 57 minutter.



JO INGE BERGET - 3



Fikk sjansen fra start på grunn av sin løpskapasitet, men den hjalp lite mot det tyske laget. Fikk til lite, men kom til to avslutninger i førsteomgangen, uten at det var noen trussel for Tyskland.



JOSHUA KING - 4 NORGES BESTE



Ingen enkel kveld for den norske spissen som ikke overraskende ble stående mye alene på topp. De gangene han imidlertid fikk ballen fremstod han likevel som den spilleren som er nærmest nivået til tyskerne. Klarer ikke å spille seg til sjanser, men viser seg likevel som Norges beste. Det forteller at Norge har en lang vei å gå.



INNBYTTERE:

GUSTAV VALSVIK - (inn i det 45. minutt for Sander Berge) - 4



Fikk det noe enklere da tyskerne virket å roe ned spillet i andreomgangen. Gjør ingen alvorlige feil, men klarer ikke hindre Tyskland fra å score to mål også etter hvilen.



JONAS SVENSSON (inn i det 57. minutt for M. Elyounoussi) - 4



Blir satt inn for å hindre at ydmykelsen blir enda større. Skal være glad for at tyskerne virket å være fornøyd med ledelsen da han kom innpå.



MARTIN LINNES (inn i det 75. minutt for Ole Selnæs) - ikke vurdert.



*Spillerne vurderes på en skal fra 1 til 10, der 10 er best.



**En spiller må ha blitt byttet inn før det 60. spilleminutt for å bli vurdert med karakter.

*** Børsen er satt av Simen Lønning og Egil Sande.