Børven herjet i vestlandsderbyet

BRANN - HAUGESUND 3-1

Daniel Braaten og Torgeir Børven hadde virkelig funnet tonen da Brann tok imot Haugesund på Brann Stadion 2.påskedag. Etter 18 minutters spill skulle duoen lage 1-0 til Brann. Braaten var sterk ute på kanten og prikket et innlegg på foten til Børven, som ikke hadde noe problem med å sette inn 1-0 for Brann.

Sivert Heltne Nilsen satt inn 2-0 etter en nydelig corner fra Fredrik Haugen, før Liban Abdi utlignet til 2-1 med et knallhardt skudd fra 20 meter.

Men så skulle det bli Braaten og Børven-show igjen.

Nouri løftet langt på hodet til Børven som knuste Pallesen Knudsen i hodeduell og ballen havnet hos Braaten. I duell med Vegard Skjerve var Braaten råsterk og fikk lagt igjen til Børven, som prikket ballen i krysset fra straffemerket.

Dermed ble det en kontrollert 3-1 seier til Brann over Haugesund på Brann Stadion.

Brann smalt til

Det var lite sjanser det første kvarteret og det var to lag som tok og følte på hverandre.

Etter 18 minutter skulle det plutselig smelle på Brann Stadion. Brann stod høyt og vant igjen ballen i gunstig posisjon ute på høyrekanten.

Sivert Heltne Nilsen fant Daniel Braaten, som dro seg fint ned til dødlinja, dro av en mann før han prikket ballen inn i boksen. Der hadde Torgeir Børven, som forøvrig fikk tillit på topp mandag kveld, kommet seg inn mellom stopperne til Haugesund og kunne enkelt sette inn 1-0 til Brann.

Brann fortsatte å kjøre kampen etter målet. Knappe tre minutter etter målet så vender Brann spillet fint. Amin Nouri hadde kommet opp fra sin høyreback posisjon. Han fant Braaten, som fant Fredrik Haugen. Haugen hadde god tid fra rundt åtte meter, men brant ballen utenfor Haugesund-målet.

Paralysert Haugesund

Haugesund slet med å komme seg inn i kampen igjen og virket paralyserte. Etter 27 minutter var Brann farlig frempå igjen. Fredrik Haugen slo inn et fint innlegg fra tuppen av 16-meteren, Børven holdt på å få tåa på ballen, men Per Kristian Bråtveit i Haugesund-målet måtte uansett ut i full strekk for å få avverget.

Brann dominerte fullstendig og presset et Haugesund som ikke kom seg oppover på banen. Etter en knapp halvtime skulle Brann få uttelling igjen.En Haugen-corner var perfekt slått, og traff midt på pannebrasken til Heltne Nilsen, som stanget inn 2-0.

Rett før pause fikk Brann en ny sjanse. Haugen fant Gilli Rolantsson på venstrekanten. Avslutningen var god, men Bråtveit fikk gitt til corner. På den påfølgende corneren kom det nok en nydelig serve fra Haugen. Han traff Heltne Nilsen igjen, som headet i tverrliggeren. Ballen endte til slutt i mål, men Børven ble korrekt avblåst for offside. Dermed ble det en komfortabel 2-0 ledelse for Brann til pause.

Haugesund startet best i andreomgang



Haugesund startet den andre omgangen bedre enn den første. Etter fire minutter dro Liban Abdi seg fint frem på venstrekanten, der ga han ballen til Alexander Stølaas. Han fant Filip Kiss som skøyt fra 20-meter, dessverre for Haugesund gikk ballen rett utenfor målet til Piotr Leciejewski.

Brann kom til noen halvsjanser her og der, men det var Haugesund som kom best ut av startblokkene. Etter en drøy time så skulle den sitte for Haugesund. Alexander Stølås kastet langt fra høyre og ballen havnet noe tilfeldig ute hos Abdi på venstrekanten. Han dro seg fint innover å fyrte av fra 20 meter, ballen gikk knallhardt inn ved stolperota til høyre for Leciejewski. Dermed utlignet Haugesund og det sto 2-1 til Brann.

I NY DRAKT: Erik Huseklepp vendte mandag tilbake til Brann stadion, men denne gang som Haugesund-spiller.

Braaten og Børven-show

Den farlige duoen skulle slå til igjen. Nouri slo langt opp på hodet til Børven som knuste Pallesen Knudsen i en hodeduell og fikk flikket den videre til Braaten som var råsterk i duell med Vegard Skjerve og fikk lagt igjen ballen til Børven, som prikket ballen opp i krysset fra straffemerket, 3-1 Brann.

Rett etter målet var Daniel Braaten frempå igjen, han fosset fremover på venstrekanten og brente av ett skudd som Bråtveit fikk slått i stolpen og ut.

Huseklepps hjemkomst



Erik Huseklepp, som var Brann-spiller frem til nyttår, returnerte mandag til Brann stadion som Haugesund-spiller.

Huseklepp startet på Haugesunds høyrekant, men slet, som resten av Haugesund-laget, med å gjøre seg bemerket i den første omgangen.

Heller ikke den andre omgangen imponerte Huseklepp, til tross for Haugesunds redusering. Etter 64 minutter ble den tidligere Brann-spilleren byttet ut og erstattet av Tor Arne Andreassen.