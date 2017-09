Bryne-gutter i ordkrig etter kontroversiell feiring

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Viking kjempet tappert med ti mann, men til slutt sendte en lokal unggutt, født tre mil fra Viking stadion, de mørkeblå enda nærmere nedrykk.

VIKING - MOLDE 2-3:

STAVANGER (Nettavisen): - Du kan vel tenke deg selv hvilket forhold jeg har til Viking, sier matchvinner og Bryne-gutt Erling Braut Håland (17) til Nettavisen etter å ha sendt Stavanger-klubben enda nærmere OBOS-ligaen.

Og det er ikke vanskelig å tenke seg. Unggutten som er født på Bryne og flasket opp hos Vikings naborival, gjorde det tydelig da han feiret og gestikulerte foran Viking-fansen da han satte vinnermålet for Molde søndag kveld.

Viking hadde da spilt 80 minutter med èn mann mindre, og kjempet tappert hele veien. Tommy Høiland hadde akkurat satt inn 2-2-målet som fikk hjemmefansen til å tro på mirakler - men så dukket altså Håland opp.

Høiland ga klar beskjed

17-åringen ble buet på da han ble byttet inn - og ble ikke akkurat mer populær etter målet og feiringen.

- Nei, det var akkurat der jeg løp da jeg scoret. Så da ble det bare sånn, sier Håland lurt da Nettavisen spør ham om feiringen etter kampen.

Tommy Høiland, også han fra Bryne, var den som reagerte kraftigst da han så opptrinnet til sambygdingen. Han løp over hele banen og rett bort til unggutten før han sendte noen tydelige meldinger i retning Håland.

- Tommy hadde gjort akkurat det samme. Han vet ikke hva han snakker om. Han snakker mot seg selv, sier Håland bestemt.

TOK LEDELSEN: Viking tok ledelsen tidlig i kampen, men Molde slo tilbake og vant.

– Burde holdt seg for god til det

Høiland innrømmer at han nok ikke er den som bør rope høyest om den type situasjoner, men mener likevel det var unødvendig gjort av Håland.

– Jeg har gjort det selv, det skal jeg være den første til å si. Det er bare veldig irriterende når man ser sånn blir gjort mot egne fans, som du vet har hatt tunge stunder denne sesongen. Det er liksom det minste de fortjener, sier Høiland.

– Du løp rett bort til Håland etterpå. Hva sa du?

– Jeg ga beskjed om at jeg syntes det er unødvendig når vi har spilt 10 mot 11 nesten hele kampen. Det kan han holde seg for god for. Men det er sånn som skjer i kampens hete, svarer Høiland.

Solskjær mener opptrinnet er sunt

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær bare flirer av hele situasjonen, og mener opptrinnet til Håland er både forståelig og sunt.

– Ja, hvorfor ikke? En 17 år gammel gutt som for først gang er på stadion her og spiller. Det må være lov å vise litt følelser. Jeg så Tommy ble litt hissig, men Tommy er vel ganske flink til å provosere han også, smiler Solskjær.

– Vi trenger typer som Tommy og Erling på norske fotballbaner. De er ærlige, men fair. Det er noe unorsk over dem, og det trenger vi, legger han til.

Fra drømmestart …

Viking fikk en real drømmeåpning på søndagens kamp, med scoring på kampens aller første angrep.

Viking fikk et frispark på hjørnet av 16-meteren, som Kristoffer Haugen svingte inn i feltet. Andreas Nordvik fikk pannebrasken på ballen og styrte den inn i nettet. 1-0 til vertene før det var spilt to minutter.

Men det gikk ikke lenge før alt raknet for Viking igjen. Noen minutter senere ble Fredrik Brustad spilt fri med Viking-målvakt Amund Wichne.

… til marerittstart

José Manuel Cruz løp ned Molde-angriperen bakfra, og dommeren valgte å gi straffe og rødt kort til spanjolen.

Björn Bergmann Sigurdarson var sikker fra straffemerket, og dermed var vi like langt på Viking stadion – men nå måtte altså de mørkeblå spille 80 minutter med èn mann mindre.

Viking lot seg imidlertid ikke knekke, og var faktisk det førende laget resten av omgangen. Like før halvtimen var spilt jublet Viking-fansen for det de trodde var 2-1-målet, men Tommy Høilands mål ble korrekt annullert for offside.

Molde var på sin side effektive, og på sin andre målsjanse i kampen ble det uttelling igjen. Klokka viste 32 minutter da Fredrik Aursnes slo inn til Martin Ellingsen, som fra kloss hold satte inn 2-1 for Molde.

Høiland sendte Stavanger til himmels

Over i andre omgang fortsatte Viking å jage mål, men det var likevel Molde som skulle få omgangens første store mulighet. Fredrik Brustad ble spilt alene med keeper, men avslutningen ble svak og Wichne reddet.

Men til tross for at Molde var farlige når de var frempå, fortsatte Viking å vise vilje. Og etter 77 minutter skulle de få lønn for strevet.

Zymer Bytyqi ble spilt frem på venstrekanten, og fant Ross Jenkins inne i feltet. Touchet hans ble ikke helt bra, men Tommy Høiland luktet den løse ballen og banket inn 2-2 fra kloss hold – til voldsom jubel på Viking stadion.

Bryne-gutt senket Viking

Men som så alt for mange ganger før i år skulle gleden bli kortvarig for Viking. For på det påfølgende angrepet ble Erling Braut Håland spilt fri, og unggutten fikk en enkel oppgave med å sette inn 3-2 for Molde.

Viking jaget et utligningsmål, men det ble bare nesten.

– Vi spilte bra nok og skapte nok til å avgjøre, men vi tok ikke vare på sjansene og gjorde det alt for spennende, oppsummerer Ole Gunnar Solskjær.

Resultatet gjør at Molde fortsatt henger med i medaljekampen, mens Viking er et steg nærmere nedrykk til OBOS-ligaen.

– Vi spilte nesten hele kampen med èn mann mindre, og det er vanskelig mot et lag som Molde. Likevel gjør vi en bra kamp, og det får vi ta med oss. Det ser tøft ut, men vi gir oss ikke før det er helt over, avslutter Tommy Høiland.

