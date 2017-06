Buffon om påstått arvtaker: - Det beste mulige valget

ANNONSE

Keeperlegenden Gianluigi Buffon (39) har innrømmet at karrieren går mot slutten, og at han mest sannsynlig legger opp etter VM-sluttspillet i Russland neste sommer.

I et intervju med Sky Sport Italia virker det som om Buffon langt på vei også bekrefter at hans kjære Juventus har erstatteren klar allerede.

I Italia har det dukket opp rykter om at Arsenal-eide Wojciech Szczesny (27) spiller for torinoklubben fra neste sesong. Polakken har vært leiesoldat hos Juventus' konkurrent Roma de siste to åra.

- Han har gjort det beste valget han kunne ha gjort, sier Buffon på spørsmål om hva han tenker om Szczesny.

- Jeg synes også at Juve har gjort det beste mulige valget, fordi Szczesny hadde en fantastisk sesong det siste året, etter min mening.

- Sterkeste klubb og keeper



Buffon fortsetter med å kalle koblingen melllom klubben og Wojciech Szczesny for et «intelligent ekteskap» mellom den sterkeste klubben og keeperen som har hatt den sterkeste sesongen.

Til tross for konkurranse om plassen fra en målvakt han mener har spilt bedre enn ham selv, mener Buffon det ikke blir et problem å spille for samme klubb.

- Hvordan vi skal passe sammen? Det blir lett. Én blir tatt ut, og han spiller. Og hvis du ikke blir tatt ut, så spiller du ikke. Det er mye enklere enn hva du kanskje tenker, påpeker Buffon.

39-åringen mener Szczesnys forventende ankomst til Juventus blir noe polakken ikke kommer til å angre på.

Mangler én pokal



Det begrunner Buffon med at spillere som ikke er vant med å vinne noe, forstår forskjellen når de kommer til «Den gamle dame» i Torino.

Dessverre fikk ikke Buffon sin etterlengtede triumf i Champions League med Juventus denne sesongen heller.

Dersom 39-åringen skal finne motivasjon til å fortsette mer enn én sesong til, har han sagt at den manglende mesterligatriumfen må vinnes neste år.