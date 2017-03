ANNONSE

I en pott med lag som både Real Madrid og Barcelona, er det kun laget som ligger på 15.-plass i Premier League som Buffon håper å unngå når trekningen unnagjøres.

- Det er et farlig lag med mye lidenskap som kan skape trøbbel for motstandere som tar initiativ i kampen, sa Buffon etter at Juventus hadde slått Porto 1-0 hjemme og 3-0 sammenlagt i åttedelsfinalen.

- Mot dem vil vi ha alt å tape, sa Buffon.

Leicester har fått en ny start etter at Claudio Ranieri ble erstattet av Craig Shakespeare.

Laget tapte 1-2 i Sevilla i det som ble Ranieris siste kamp som sjef, men i returoppgjøret ledet Shakespeare laget til 2-0-seier og sikret avansement med 3-2 sammenlagt. Dermed lever mesterligadrømmen for fjorårssesongens seriemester videre.

Shakespeare uttalte etter kampen at det ikke er noe i veien for at laget kan være et overraskelseslag i mesterligaen på samme måte som i Premier League forrige sesong.

- Vi kan fort være overraskelseslaget. Vi vet det er noen veldig bra lag, akkurat som det var i forrige runde, sa Leicester-manageren.