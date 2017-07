Bugge Pettersen fikk bot for å vise fingeren

Norges Fotballforbund bøtelegger Strømsgodsets keeper.

Artikkelen oppdateres!

Espen Bugge Pettersen viste fingeren til egne supportere under hjemmekampen mot Molde 26. juni.

Nå har NFF valgt å ilegge keeperen en bot på 4000 kroner.

Det bekrefter forbundet torsdag ettermiddag.

«Disiplinærutvalget mener det var upassende opptreden av spilleren å vise fingeren til publikum.



I formildende retning kan Disiplinærutvalget slutte seg til de momenter som påtalenemda trekker frem. Det formildende er at Bugge Pettersen i lengre tid har vært utsatt for verbale mishagsytringer fra egne supportere. Videre at han har beklaget sin opptreden - både offentlig og overfor egne supportere,» skriver NFF i en pressemelding.

Anker ikke



Bugge Pettersen har muligheten til å anke beslutningen til Ankeutvalget, men til Nettavisen bekrefter keeperen at han ikke vil benytte seg av den muligheten.

- Jeg kommer ikke til å anke. Jeg vet at de er til sin fulle rett å sanksjonere. De har også gjort det tidligere i forbindelse med lignende episoder. Jeg får bare ta det til meg, sier Bugge Pettersen til Nettavisen.

Keeperen beklaget allerede egen oppførsel dagen etter kampen. Han synes imidlertid det er viktig at hendelsen har skapt en debatt om publikums oppførsel.

- Reaksjonsformen ble feil, men så er jeg glad for at det har blitt en debatt rundt det i klubben og blant supporterne våre. Jeg tror det er bra og sunt for alle parter, forteller keeperen.