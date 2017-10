Burchnall: - Det har vært som å jobbe i kvikksand

Vikingtreneren snakker ut om kriseåret som endte med nedrykk for Viking.

TROMSØ - VIKING 3-0:

TROMSØ (Nettavisen): Å jobbe i kvikksand. Det er Viking-trener Ian Burchnalls beskrivelse av sesongen som endte med Vikings første nedrykk fra landets øverste divisjon siden 1986.

- Vi begynte å bygge ned forrige sommer, for mer enn ett år siden. Det har vært en situasjon det nesten har vært umulig å håndtere. For meg, som førstelagstrener, så har det vært en innføring i krisehåndtering.

Det sier Burchnall til Nettavisen om sin første sesong som hovedtrener, etter at han rykket opp fra stillingen som assistenttrener før årets sesong. Selv hadde han forventet bedre arbeidsbetingelser da han tok jobben.

- Jeg trodde vi kom til å bygge opp noe, ikke ned. Dessverre har nesten alle avgjørelsene jeg har måtte ta, ikke vært fotballavgjørelser, men basert på økonomi. Da er det vanskelig, fordi man må velge mellom ting man ikke vil, sier 34-åringen til Nettavisen.

Én av de avgjørelsene, som Viking-fansen reagerte voldsomt på, var da Samuel Adegbenro gikk til Rosenborg i midten av august. Der mente flere at man solgte seg til nedrykk.

- Man ser hvor mye det har betydd. Vi har vunnet én kamp siden han dro. I tillegg mistet vi Karol Mets, som er en landslagsspiller. Men vi solgte de fordi vi trengte pengene. Hvis vi ikke hadde solgt Samuel, hadde vi blitt trukket poeng. Da må man velge mellom å selge sin beste spiller, eller å bli trukket poeng. Da må man ta ganske vanskelige avgjørelser som trener, forklarer Burchnall til Nettavisen.

De ti spillerne som kom inn i sommer hentet Viking inn ti spillere, har ikke klart å gjøre nok for å hjelpe klubben til ny Eliteserie-kontrakt.

- Vi burde gjort bedre overganger i sommer, men det gjorde vi ikke, sier en kritisk Burchnall til Nettavisen.

- Alt har vært stresset

Vikingtreneren beskriver en klubb hvor arbeidsbetingelsene ikke har vært så gode som de burde vært.

- For å være ærlig, så har alt vært stresset. Alle delene av klubben har vært under press og vært veldig stresset. Det har helt klart ikke vært enkelt å jobbe under et slikt press. Det har ikke vært enkelt utenfor banen, sier en oppriktig Burchnall til Nettavisen.

Men selv om forholdene har vært tøffe for 34-åringen i sitt første år som hovedtrener, vil han ikke bruke det for mye som unnskyldning for hvorfor ting har gått slik de har gjort.

- Selvsagt kunne vi gjort det bedre i kamper. Jeg tar ansvar for de kampene vi burde prestert bedre i. Vi burde tatt flere poeng enn vi har, og jeg har selvsagt et stort ansvar for det. Men det har vært et sinnssykt år og en sinnssyk oppgave, sier Burchnall til Nettavisen.

- Må ta tak i problemene

Men selv om sesongen endte med nedrykk, vil ikke engelskmannen snakke om å gi seg, og vil helst jobbe for å få Viking tilbake til Eliteserien.

– Det er ikke min avgjørelse. Jeg har en kontrakt. Du må spørre de som tar de avgjørelsene. Jeg antar alt blir gjennomgått etter sesongen, så får vi se hvor vi står, sier Burchnall til Nettavisen.

For klubbens del, håper engelskmannen at fokuset er å få klubben tilbake til Eliteserien så kjapt som mulig.

– Men da må vi sette en standard som holder eliteserienivå. I år har vi utenfor banen operert mer som en OBOS-klubb, og da ender vi opp der. Jeg håper vi kan sette opp en struktur rundt laget som er mer på Eliteserie-nivå. Jeg håper vi kan bygge opp noe, for klubben trenger å ta tak i problemene nå, og begynne en gjenoppbyggingsprosess, avslutter Burchnall overfor Nettavisen.

