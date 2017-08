Burnley sjokkerte Chelsea i premieren: - Helt vilt

Chelsea fikk en marerittstart på den nye sesongen etter en kamp verken hjemme- eller bortefansen sent vil glemme.

CHELSEA - BURNLEY 2-3:

Det endte nemlig med tre poeng til lille Burnley borte mot de regjerende seriemesterne på Stamford Bridge lørdag ettermiddag.

Kampen endte til slutt 3-2 til Burnley, men hjemmelaget var nær det som kunne ha blitt en av tidenes opphentinger i andre omgang.

Chelsea ble nemlig redusert til ni mann mot slutten av kampen etter at Gary Cahill og Cesc Fabregas var blitt sendt i dusjen av dommer Craig Pawson.

Likevel ga de Burnley kamp om poengene helt til siste spark.

Men kampen kommer først og fremst til å bli husket for Burnleys sjokkerende førsteomgang i en kamp mange omtalte som umulig.

- Dette er helt vilt, oppsummerte TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter den første omgangen da Burnley ledet 3-0.

- Sannsynligvis noe av det rareste vi kommer til å se denne sesongen, sa Jan-Henrik Børslid på samme kanal.

- Sliter med å komme på et større sjokk

De regjerende seriemesterne så nemlig lenge ut som en nedrykkskandidat i sesongens første kamp, og manager Antonio Conte har mildt sagt fått mye å tenke på etter seriepremieren.

- Etter 25 år med Premier League sliter jeg med å komme på et større sjokk, sier den profilerte BBC-kommentatoren Steve Wilson.

Et av få lyspunkt for blåtrøyene er at debutanten Alvaro Morata gjorde et godt innhopp og tegnet seg på scoringslisten i andre omgang. Spanjolen hadde også målgivende på Chelseas andre scoring.

SE OGSÅ: Slik tipper Nettavisen Premier League-tabellen

Mye av skylden for den begredelige forestillingen før pause må nok Chelsea-kaptein Gary Cahill ta på sin kappe.

Etter et snaut kvarter satte nemlig hjemmelagets supportere kjøttpaien i halsen da dommer Craig Pawson plutselig sto med det røde kortet i været. Cahill feide ned Steven Defour med en knalltøff takling og ble belønnet med direkte utvist av dommeren.

Cahill fikk ballen for langt foran seg, og i et forsøk på å vinne den tilbake kastet han seg med strake bein inn mot Defour, og dommeren var aldri i tvil.

UTVIST: Gary Cahill skulle lede troppene i seriepremieren mot Burnley. Det gikk mildt sagt skeis.

I etterkant har diskusjonen rast på sosiale medier, men ekspertene er samstemte i synes på om Cahill burde vært utvist.

- Det var dumt gjort, ikke ondsinnet. Men nå som jeg har sett reprisen har ikke Cahill noen argumenter, det er et direkte rødt kort, sier tidligere Chelsea-ving Pat Nevin til BBC.

- Det er farlig spill. Jeg skjønner godt hvorfor dommeren viser ham ut. Han kastet seg inn i duellen, sier tidligere Arsenal-forsvarer Martin Keown ifølge samme kanal.

Det gikk fort fra vondt til verre for hjemmelaget i blått etter utvisningen. Ti minutter etterpå gikk nemlig Burnley opp i ledelsen da Sam Vokes steg til værs og stanget inn 1-0 på innlegg fra Matthew Lowton.

Men gjestene ga seg ikke med det. Fem minutter før pause fikk Stephen Ward ballen på kanten av 16-meteren, men man skulle nesten tro det var Lionel Messi som hadde meldt overgang til Burney. På vakkert vis tok Ward ballen med seg på første berøring før han dunket inn 2-0 med et skudd langt oppe i vinkelen.

Pepet av banen

Da gikk gardinene ned for Chelsea, og tre minutter senere lå ballen i nettet igjen foran sjokkerte hjemmetilskuere.

Sam Vokes fikk igjen heade relativt upresset, og da blir det som regel farlig. Spissens heading snek seg inn bak en utspilt Thibaut Courtois.

Dermed sto det 0-3 da lagene gikk til pause etter en omgang verken Chelsea- eller Burnley-fansen sent vil glemme. Hjemmefansen regelrett pep Chelsea av banen.

En halvtime før slutt tok Conte grep og byttet inn stjernespissen og Premier League-debutanten Alvaro Morata for en usynlig Michy Batshuayi.

Morata-mål i debuten

Det ga umiddelbar uttelling. Etter kun ti minutter på banen stakk spanjolen frem hodet på et innlegg fra Willian og sendte ballen ned i det venstre hjørnet. Dermed reduserte Morata til 1-3 med sin første offisielle scoring for klubben.

Morata var nær sin andre scoring kort tid senere, men ble korrekt avvinket for offside da han satte ballen i mål på pasning fra innbytter Andreas Christensen.

Men da blåtrøyene var i ferd med å komme skikkelig inn i kampen, pådro Cesc Fabregas seg sitt andre gule kort og gjorde at Chelsea måtte fullføre kampen med ni mann.

Likevel klarte ikke Burnley å stå imot Chelsea-presset. Tre minutter før slutt reduserte David Luiz på volley og ga hjemmelaget fornyet håp om poeng.

Burnley kunne imidlertid trekke et lettelsens sukk da dommeren blåste av og seieren var sikret.

3-2-kampen går inn i historien som en av klubbens største prestasjoner i moderne tid.

BETENKT: Chelsea-manager Antonio Conte fikk en mareritt av en sesongåpning.

Conte valgte å starte med storkjøpet Morata på benken, og ga overraskende tillit til 20 år gamle Jeremie Boga.

Unggutten gjorde dermed sin debut for klubbens førstelag i sesongens første kamp etter å ha delvis imponert for klubben i oppkjøringen.

Conte-protest i det skjulte?

Det er viden kjent at Conte ikke er fornøyd med klubbens overgangsvindu denne sommeren, og på TV 2 ble det spekulert i om Contes uttak av Boga var et forsøk fra italieneren på å demonstrere sin misnøye rundt den tynne stallen.

- Når det kommer til å understreke et poeng ved å sette unggutter på benken, er José Mourinho mesteren. Men i dag har Antonio Conte overgått ham. Jeg ser mye ungdomsfotball i Chelsea, og jeg kunne aldri ha tippet den benken, sier tidligere Chelsea-ving Nevin.

I tillegg til å starte med Boga valgte nemlig Conte å gi benkeplasser til unggutter som Andreas Christensen (21), Fikayo Tomori (19), Charly Musonda Jr. (20), Kyle Scott (19) og Kenedy (21), ved siden av mer erfarne Morata og reservekeeper Willy Caballero.

Bogas inntreden ble kortvarig, for spissen ble tatt ut etter 18 minutter da midtstopper Christensen måtte inn for å tette hullet etter utviste Cahill.

Lagene må nå vente i en uke før de igjen skal i aksjon. Burnley tar imot West Bromwich til hjemmekamp lørdag, mens Chelsea skal ut i tøff bortekamp mot Tottenham søndag kveld.

LES OGSÅ: