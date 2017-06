ANNONSE

Trenerprofilen Fabio Capello ble søndag ansatt som trener for den kinesiske fotballklubben Jiangsu Suning.

Signeringen er en av de største på trenersiden siden klubbene i den kinesiske toppserien startet sin eskalerende pengebruk.

Jiangsu Suning skriver i en uttalelse at Capello vil «ta med seg noen av fotballverdenens mest avanserte ideer og metoder for å fortsette utviklingen av Jiangsu-fotballen og kinesisk fotball som helhet».

En rekke fotballprofiler har de siste årene forlatt ulike europeiske storklubber til fordel for kinesiske klubber. Argentinske Ezequiel Lavezzi og Carlos Tévez er angivelig gjort til to av verdens best betalte fotballspillere etter sine overganger.

Jiangsu Suning har tidligere sikret seg brasilianerne Ramires og Alex Teixeira.

Årets sesong ender likevel på en skuffende måte for klubben. Nylig ble laget slått ut av den asiatiske mesterligaen, og klubben står i fare for å rykke ned fra den kinesiske toppserien.

(©NTB)