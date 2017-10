Carvalho dømt for skattefusk

Tidligere Real Madrid-stopper Ricardo Carvalho er dømt for skattefusk i Spania. Han er dømt til sju måneders fengsel, men slipper trolig å sone.

Har man begått et lovbrudd i Spania for første gang, slipper man som oftest å sone hvis dommen er på under to år. Dermed må portugisiske Carvalho, som nå spiller for Shanghai SIGP i Kina, trolig ikke bak murene.

39-åringen må imidlertid betale en saftig bot. Denne er på 168.000 dollar, drøyt 1,3 millioner kroner. Skattefusket skal ha skjedd mellom 2011 og 2012.

Tidligere Chelsea- og Porto-stopper Carvalho er ikke den første høyprofilerte fotballspilleren som har blitt straffet for skattefusk i Spania. Blant annet fikk Barcelona-duoen Lionel Messi og Javier Mascherano lignende dommer i 2016.

(©NTB)

Mest sett siste uken