Arsenals skadeplagede midtbanemann Santi Cazorla har mål om å komme seg tilbake på fotballbanen på nyåret. Det så ikke realistisk ut for noen måneder siden.

I et intervju med avisen Marca forteller spanjolen at han faktisk risikerte å måtte amputere foten. Cazorla er operert åtte ganger for akillesskaden han pådro seg i oktober 2016, men ennå er han ikke frisk.

– Legen sa at jeg burde være glad om jeg kunne gå med sønnen min i hagen igjen, forteller 32-åringen.

Åtte centimeter av hælsenen er slitt bort som følge av infeksjonen han har fått. Såret er dekket med en stor hudlapp fra venstre underarm, med en bit av tatoveringen han hadde der.

Til tross for problemene håper Cazorla å være tilbake på banen ganske snart.

– Jeg har ingen mulighet til å spille før januar. Men fra og med da skal jeg være tilbake igjen, sier Arsenal-proffen optimistisk.

