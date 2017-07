Celina bekreftet klar for Ipswich: - En veldig fin klubb

ANNONSE

Bersant Celina ble mandag bekreftet klar for et utlån til Championship-klubben Ipswich Town. Nettavisen skrev allerede i midten av juni at Celina ville komme til å bli utlånt til Ipswich, men bekreftelsen har altså latt vente på seg.

Nå forteller Celina til Nettavisen at han ser frem til en sesong på nest øverste nivå i England.

- Det er en veldig fin klubb med bra trenere og spillere, sier Celina til Nettavisen.

Første dag i ny klubb



Celina, som spiller landslagsfotball for Kosovo, hadde sin første dag som Ipswich-spiller mandag.

- Det har vært min første dag i klubben, men jeg føler allerede at jeg passer bra inn her, sier han.

- Jeg tror jeg vil takle nivået bra, så fort jeg kommer meg i form. Høyt tempo er det jeg liker, fortsetter Celina.

Forrige sesong ble Celina utlånt til nederlandske Twente, der han taklet nivået bra.

Citys forventninger



Etter sesongslutt har han fått en rekke tilbakemeldinger fra Manchester City.

- Jeg har fått masse bra tilbakemeldinger, men jeg har også fått en del ting jeg må jobbe med. Vi vet at jeg kunne gjort det bedre, men jeg føler at jeg gjorde det bra nok, og utviklet meg nok, til å gå til et bedre nivå. Det er derfor jeg er her.

- De forventer at jeg utvikler meg enda mer, så jeg er klar til å ta et nytt steg neste sesong.

Likevel er ikke neste sesong noe Celina tenker på nå. I stedet handler alt om å levere en god sesong for Ipswich.

- Jeg skal jobbe hardt, og fokusere på alt jeg gjør her i Ipswich, sier Celina.

Nå venter altså Championship, en liga som regnes som fysisk tøff. Celina klar på at han ønsker å bidra til at laget hevder seg i divisjonen.

- Vi har et veldig bra lag, så jeg håper og forventer at vi holder oss på den øvre delen av tabellen. Med litt flaks kan vi kanskje kjempe om en play-off-plass, sier Celina.

Forrige sesong ble Ipswich nummer 16 av totalt 24 lag i Championship.