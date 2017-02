Celinas Twente slo Ødegaards Heerenveen

ANNONSE

TWENTE - HEERENVEEN 1-0:

Norsk-kosovaren Bersant Celina spilte fra start mot Heerenveen, og skapte mye uro for gjestenes forsvar. Bortelaget hadde på sin side Morten Thorsby ute på venstrekanten fra start.

Martin Ødegaard ble byttet inn for Heerenveen seks minutter før fulltid, og hadde da fått se hjemmelaget ta ledelsen ved Mateusz Klich.

Sistnevnte fikk nemlig æren av å ta det avgjørende straffesparket, etter at Enes Ünal ble felt på vei inn i 16-meteren ti minutter etter pause.

Heerenveen presset på for utligning i andreomgang, men maktet ikke lure lærkula forbi vertenes sisteskanse. Dermed ble de passert av Twente på tabellen.

Både før og etter oppgjøret fikk Celina og Ødegaard, som er barndomskamerater fra Drammen, utvekslet noen ord. Til Nettavisen forteller Celina at han også fikk pratet Thorsby.

- Jeg snakket med begge før og etter kamp. Var hyggelig å møte dem, for jeg har ikke sett dem på lenge - spesielt Martin, forteller 20-åringen til Nettavisen.

Om sin egen innsats forteller Celina at han ikke var fornøyd med egen innsats, men at han er glad for at laget sikret seier og tre poeng.

- Kampen startet greit for min del, men så fikk jeg ikke ballen så mye utover kampen. Hadde noen fine berøringer og skapte et par sjanser tidlig i kampen, men er langt ifra fornøyd med meg selv. Men det viktigste var 3 poeng, forteller Celina.

Laget til Ødegaard og Thorsby står kun med ett poeng på de siste fem kampene i den nederlandske eliteserien.