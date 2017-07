Celtic får gjennomgå i skotske medier etter RBK-kampen

Skotske medier er alt annet enn imponert over det Celtic viste mot Rosenborg onsdag kveld. Trønderne gis en god sjanse til å sikre avansementet på Lerkendal.

Oppgjøret på Celtic Park i den tredje runden i mesterligakvalifiseringen endte målløst, men kunne like godt endt med en overraskende Rosenborg-seier.

Hjemmelaget led under savnet av storstjernene Moussa Dembélé og Leigh Griffiths, og manager Brendan Rodgers kan fort måtte klare seg uten duoen på Lerkendal kommende onsdag også.

Dagen etter den målløse kampen må Celtic tåle kritikk i skotske medier.

"Se det på denne måten, Craig Gordon (Celtics keeper) gjorde flere redninger enn sin motpart André Hansen. Det sier det meste", skriver storavisen Daily Record.

"Rosenborg var solide, uten å være spektakulært gode, men de gjorde nok til å stoppe Celtic og skapte nok problemer til å antyde at de kan lage mer trøbbel for et Celtic-forsvar som slapp med skrekken", heter det videre.

Scottish Sun omtaler Celtic som "tannløst" og er klar på at storklubben står foran en meget "nervepirrende" kveld i Trondheim.

Heller ikke The Herald lot seg imponere nevneverdig av mannskapet til Brendan Rodgers.

"De utgjorde ingen trussel framover og kunne svært lett ha tapt kampen", fastslår avisen.

Mye står på spill på Lerkendal kommende onsdag. Skulle RBK sende Celtic ut av mesterligakvalifiseringen, vil det være en fiasko for skottene. Ikke minst økonomisk.

Ifølge Daily Record står inntekter på 30 millioner pund, tilsvarende godt over 300 millioner kroner, på spill for Glasgow-klubben.

– Det kommer ikke til være noen panikk på Parkhead etter dette. Men de innser definitivt at laget har en stor jobb å gjøre, skriver storavisen.