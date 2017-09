Celtic tok årets første «Old Firm»-skalp

Moussa Dembélé ser endelig ut til å være skadefri for Celtic.

Celtic, uten Kristoffer Ajer i kamptroppen, tok en komfortabel 2-0-seier over Rangers i årets første «Old Firm» på Ibrox Stadium i Glasgow på lørdag.

Dermed forlenget Champions League-deltakerne rekken med kamper i skotsk fotball uten tap enda et hakk: Celtic har ikke tapt kamper mot skotsk motstand, uansett motstander, siden 1-2-tapet for St. Johnstone i mai 2016 - da Ronny Deila fortsatt var trener for den skotske klubben.

Celtic-supporter utvist etter tribunebråk

En underholdende førsteomgang endte, på tross av flere sjanser til begge lag, målløs, men bare fire minutter ut i andre omgang kunne bortefansen slippe jubelen løs.

Patrick Roberts fyrte løs fra hjørnet av 16-meteren. Skuddet ble blokkert, men ballen havnet hos Tom Rogic, som banket ballen i krysset.

Umiddelbart etter scoringen ble spillet stoppet ettersom det ble kastet bluss på banen, og minst én Celtic-supporter ble også geleidet av sikkerhetsvaktene vekk fra arenaen.

Spikeren i kista

Etter hvert så det ut som om Rangers skulle spille seg inn i kampen igjen, men idet hjemmepublikummet håpet på scoringen slukket Leigh Griffiths effektivt håpet med sin 2-0-scoring.

MANAGERTAKLING: Rangers' Josh Windass takler sin egen manager, Pedro Caixinha, under den underholdende kampen mot Celtic på lørdag. Vertene tapte til slutt 0-2 for topplaget i Skottland.

Spissen mottok ballen fra Patrick Roberts, og sendte den i nærmeste hjørne bak Rangers-keeper Wes Foderingham. Da var det spilt 65 minutter, og vertene hadde en tung jobb foran seg.

Dembélé inn til sin andre kamp

Til glede for Celtic-fansen klarte aldri vertene å true gjestene fra den andre siden av byen, og gleden ble nok ikke mindre av at stjernespissen Moussa Dembélé ble byttet inn for målscorer Griffith ti minutter før slutt.

Den franske 21-åringen startet forrige ukes kamp mot Ross County for de grønne og hvite, da han ble byttet ut før timen var spilt. Lørdagens innhopp bærer bud om at superspissen gjøres klar til onsdagens Champions League-oppgjør mot Anderlecht.

Før Ross County-kampen hadde ikke Dembélé spilt fotball siden april, ettersom spissen har slitt med en hamstringskade.

Celtic topper tabellen i Skottland med 19 poeng på sju kamper, og har fem poeng ned til Aberdeen - som møter Motherwell på bortebane på mandag.

