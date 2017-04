Celtic triumferte i Old Firm

ANNONSE

RANGERS - CELTIC 1-5:

Scoringer av Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata og Mikael Lustig sørget for at Celtic vant komfortabelt i lørdagens Old Firm-oppgjør. Kenny Miller scoret hjemmelagets mål 1-5-kampen.

Den klassiske duellen mellom Celtic og Rangers ble ikke like tett og jevn som en del håpet på i forkant av lørdagens kamp. Allerede etter 20 minutter ledet Celtic 2-0, og ute på gressmatta var det aldri noen tvil om hvilket lag som skulle få med seg tre poeng.

Tom English, som jobber i BBC Scotland, og som følger de to lagene tett, mener at til tross for at klubbene endelig spiller i samme divisjon igjen, er avstanden mellom de enorm.

- Ingen overraskelse, men de lever i to forskjellige verdener for tiden, skriver English på Twitter.

Lørdagens resultat er lagets største borteseier i et Old Firm-oppgjør noen gang. Også i 1898 vant laget med fire mål, den gang 4-0.

Vakkert langskudd

Det tok bare syv minutter før den første ballen lå i nettet. Patrick Roberts ble felt på klønete vis inne i Rangers-feltet, og gjestene fikk straffespark. Scott Sinclair var sikker, og Celtic ledet 1-0.

Ti minutter senere var det Leigh Griffiths tur til å gjøre mål. Et vakkert skudd fra hjørnet av 16-meteren ble hamret opp i nettaket. 2-0 til bortelaget.

Utklassing

Etter pause fortsatte Celtic å herje. Forskjellen på lagene viste seg mer og mer utover omgangen.

53 minutter var spilt da McGregor satt inn 3-0. Boyata headet inn 4-0 etter en dødball etter en drøy time.

Med 18 minutter igjen å spille fikk Rangers en enorm mulighet til å redusere. På nærmest åpent mål fra ti meter headet dog Martyn Waghorn like utenfor stolpen.

Etter 80 minutter kom endelig målet for blåtrøyene. Rutinerte Kenny Miller ble tredd gjennom, og trillet enkelt inn hjemmelagets redusering.

Mikael Lustig fikk æren av å sette inn kampens siste mål til 5-1-seier for Celtic.

Brendan Rodgers gutter topper den skotske ligaen suverent med 94 poeng på 34 kamper. De har fremdeles til gode å tape i ligaen denne sesongen. Rangers er nummer tre med 58 poeng.