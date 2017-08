Champions League-drømmen knust for Rosenborg

Kåre Ingebrigtsens menn sviktet i den utsolgte hjemmekampen mot Celtic og må nok en gang se verdens gjeveste klubbturnering fra sofaen.

RBK - CELTIC 0-1 (0-1 sammenlagt)

LERKENDAL (Nettavisen): Rosenborg skal heller ikke denne sesongen spille Champions League-gruppespill. Celtic ble for sterke og vant til slutt 1-0 foran et fullsatt Lerkendal stadion.

Avgjørelsen falt 20 minutter før slutt da James Forrest skjøt i krysset fra skrått hold med en fantastisk avslutning foran imponerende 20974 tilskuere.

Dermed måtte trønderne, som hadde håp om avansement etter et sterkt 0-0-resultat på Celtic Park i første kamp, nok en gang gå slukøret hjem etter en europacupkveld.

Tapet mot Celtic svir på flere måter. RBK-leder Tove Moe Dyrhaug opplyste nylig til NRK at en deltakelse i Champions Leagues gruppespill er verdt rundt 140 millioner kroner, så det er ingen tvil om viktigheten av å være med i verdens beste klubbturnering.

Skuffelse i RBK-leiren

- Det er ganske jævlig. I første omgang blir vi litt defensive, men i andre omgang får vi kampen i vårt spor. Så får han det drømmetreffet. Akkurat nå er det bare kjipt, sa Birger Meling til Viasat etter kampen. Venstrebacken var nærmeste forsvarer ved målet.

- Jeg prøvde å blokkere så godt jeg kunne, men han klarte å lime den forbi meg, sa 22-åringen.

Også Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var skuffet etter tapet.

- I førsteomgang var vi baktunge. Vi tør litt for lite. I andre omgang var vi gode. Vi gjorde et realt forsøk, og viste at vi har helt på høyde med Celtic. Men vi scorer ikke mål, og da går det ikke, sa Ingebrigtsen til Viasat.

HER FALLER AVGJØRELSEN: RBK-spillerne må skuffet konstatere at James Forrest nettopp har sendt Celtic i ledelsen.

Fortsatt Europa-håp

En mager trøst er at Rosenborg fortsatt kan komme til gruppespillet i Europa League.

Tapet mot Celtic fører nemlig RBK inn i siste kvalifiseringsrunde til turneringen, og vinner de over to kamper mot hittil ukjent motstand blir det gruppespill i verdens nest beste europeiske klubbturnering utover høsten og vinteren.

Trekningen av playoffrunden skjer førstkommende fredag klokken 13 i Nyon, og her blir det klart hvilket lag som venter RBK i kampene som spilles 17.- og 24. august.

BARE NESTEN: En god Nicklas Bendtner slet med å finne nettmaskene mot Celtic.

Kampens første store sjanse kom etter snaut 20 minutter. En dødball landet på hodet til danske Erik Sviatchenko, som fikk stå helt umarkert i RBKs boks. Heldigvis for hjemmelaget sto Nicklas Bendtner på streken og fikk rensket unna.

Sviatchenko måtte for øvrig forlate banen med skade noen minutter senere, og inn kom israelske Nir Bitton. Den norske unggutten Kristoffer Ajer, som spilte stopper i den første kampen, var av uviss grunn ikke med i troppen onsdag og skottene ble dermed tvunget til å bruke midtbanespiller Bitton som midtstopper.

Celtic fortsatte likevel å sette trykk på hjemmelaget, og bare en kjemperedning fra André Hansen på forsøket fra James Forrest gjorde at skottene ikke tok ledelsen 28 minutter ut i kampen.

- Meget skuffende omgang

Gjestene var det beste laget i første omgang, og RBK var heldige som gikk til pause på 0-0.

- Meget skuffende omgang av hjemmelaget på Lerkendal. Hadde håpet de skulle gå ut å ta tak i kampen, men her har Celtic fått ta kommando, tvitret fotballekspert Jesper Mathisen etter de første 45.

Særlig på høyresiden slet RBK med å demme opp for Celtic, og Milan Jevtovic’ slappe defensive arbeid gjorde jobben vanskelig for høyreback Vegar Hedenstad.

Andre omgang startet bedre, og hjemmelaget skapte deres første sjanse for kampen to minutter etter pause. Bendtner spilte fri Yann-Erik de Lanlay med en lekker touch, men RBK-vingen skjøt rett utenfor fra 20 meter.

Bedre etter hvilen

RBK hadde en helt annen energi over laget etter pause, men slet likevel med å skape de helt store sjansene. Celtic virket også farlige de gangene de fikk ballen fremover i banen, men kampens første scoring lot vente på seg.

Dessverre for hjemmelaget var ventetiden over 20 minutter før slutt. Celtics James Forrest sendte gjestene opp i 1-0 med et fantastisk skudd fra skrått hold, og vipps var RBKs drøm om Champions League over.

Rosenborg og Birger Meling kunne og burde ha forsvart seg bedre i den situasjonen, og Forrest ble aldri satt under ordentlig press før avslutningen.

Trønderne gamblet mer og mer mot slutten av kampen, og det bød på store rom offensivt for Celtic. Målscorer Forrest snappet ballen på 30 meter og kom plutselig alene gjennom, men Hansen ryddet opp med en flott redning da spissen forsøkte å runde RBK-keeperen.

Kampen ebbet dermed ut på 0-1, og Celtic kunne juble for billett til siste playoffrunde til Champions League.

