Chelsea sendte undertallig Manchester United ut av FA-cupen

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 1-0:

Den siste kvartfinalen i FA-cupen var nok den det knyttet seg mest spenning til på forhånd. Men storkampen Chelsea-Manchester United ble aldri den mandagsunderholdningen mange hadde håpet på.

Dersom spenningen skulle holdt seg nærmere klimaks, måtte nok Antonio Contes Chelsea-mannskap hatt større problemer med å forsvare seg. Og begge lag hatt måtte hatt elleve spillere på banen lengre.

Midtbanesliteren N'Golo Kanté ble noe overraskende matchvinner for Chelsea med et smart skudd tidlig i andre omgang.

For Kanté og co. venter nå Tottenham i den første FA-cupsemien på Wembley 22. april. Arsenal og Manchester City skal duellere om den andre finaleplassen dagen etter på samme sted.

TAR FRAM GODBITENE: N'Golo Kante (nummer tre fra venstre) har scoret to mål i Chelsea-drakta. Begge har kommet i viktige kamper mot Manchester United.

Omstridt utvisning



Et av kampens store diskusjonstemaer var dommer Michael Olivers utvisning av Ander Herrera allerede før pausen.

Spanjolen så ut til å få svi for at hele Manchester United-laget stadig ble avblåst for frispark for behandlingen av Eden Hazard.

Herrera hadde allerede havnet i skriveblokka til Oliver for en obstruksjon mot nevnte Hazard. TV 2s studioeksperter, Brede Hangeland og Erik Thorstvedt, sa seg enige om at det kortet var tvilsomt.

Ti minutter før pausen kom så enda en felling av Hazard fra Herrera. Bare sekunder tidligere hadde Phil Jones sparket ned Chelseas belgiske stjerne, og United-kaptein Chris Smalling mottatt en muntlig advarsel fra Oliver om å unngå flere fellinger.

Gratulerte dommeren



Dommeren viste ingen nåde overfor Herrera. Etter kampslutt ble Manchester United-manager José Mourinho bedt om å kommentere utvisningen.

- Jeg kommer ikke til å snakke. Jeg vil bare si at jeg er veldig stolt av spillerne mine og Manchester Uniteds fans, innledet Mourinho ifølge BBC, før han følte for å snakke litt likevel:

- Alle kan analysere fra ulike synsvinkler, men alle så kampen før det røde kortet og etter det røde kortet. Så vi kan sammenligne valgene ved de to gule kortene med andre situasjoner som ikke ga kort.

- Jeg har ikke lyst til å ta den diskusjonen. Michael Oliver er en dommer med et fantastisk potensial. Men på fire kamper har han gitt tre straffer og et rødt kort. Det kan ikke jeg gjøre noe med. Jeg tok ham i hånda og sa gratulerer så mye, avsluttet en småsarkastisk Mourinho.

- Må være en annen terskel



Det røde kortet fikk også Brede Hangeland til å reagere i TV 2-studioet.

- Spesielt når du vet at Herrera har et gult fra før, så er det nesten ubegripelig at Oliver får dette til å bli to gule og rødt. Det må være en annen terskel for å få sitt andre gule. Her synes jeg Herrera blir straffa for at United har vært aggressive, påpekte den tidligere Fulham-midtstopperen.

- Jeg mener at han ikke kan ryke ut på den taklingen der, supplerte Erik Thorstvedt, som mente Oliver burde sett mer på hvem som gjorde forseelsen før han valgte å vise ut Herrera.

ANDER OG HANS ANDRE: Protestene til Ander Herrera og lagkompisene hjalp selvfølgelig ikke. Dommer Michael Oliver sendte spanjolen av banen tidlig med to gule kort.

Eden Hazard dominerte mye med ballen i oppgjøret og skapte mye trøbbel for bortelaget United. Chelsea kunne absolutt scoret flere mål , men lyktes ikke med å overliste David de Gea flere enn den ene gangen.

Likevel kunne Manchester United scoret både før og etter at de fikk Ander Herrera utvist allerede etter 35 minutter.

Marcus Rashford driblet seg fram til den mest åpenbare sjansen, men ble stoppet av en beinparade fra Thibaut Courtois.

Frisk innledning



Manchester United begynte best på Stamford Bridge, men avslutningene fra Marcos Rojo og Henrikh Mkhitaryan var ikke stilt inn på Chelsea-målet.

Etter drøye kvarteret var det isteden Chelsea og Hazard som begynte å flekke tenner. Et nydelig raid fra kantspilleren skremte vettet av både midtbaneleddet og de tre midtstopperne til Manchester United.

Bare en glimrende redning fra David de Gea hindret scoring fra Hazard. På den påfølgende corneren måtte den spanske burvokteren i aksjon i igjen.

Gary Cahill kjempet nemlig til seg ballen, og burde funnet veien til nettet fra sju meter, men også det skuddet ble stanset av Uniteds grønnkledde sisteskanse.

Kampbildet ble et ganske annet da bortelaget måtte klare seg med ti spillere på banen. Chelsea hadde for det meste kontroll, og kan forberede seg på Wembley-tur etter påsken.

