Chelseas Bakayoko krasjet bilen

Skal ha kommet fra ulykken med kun mindre skader.

Flere engelske aviser slår stort opp torsdag kveld at Chelsea-spilleren Tiemoue Bakayoko skal ha vært involvert i en bilulykke.

Midtbanespilleren kom fra uhellet med kun mindre skader, ifølge klubben. Ulykken skal ha skjedd rundt 16.30 norsk tid i nærheten av Chelseas treningsanlegg Cobham, som ligger i London.

Bilder av bilen, publisert av blant andre The Mirror, viser at Bakayokos bil har kjørt av veien og fått frontruten knust i krasjen.

Det ble først meldt at Bakayoko skal ha vært involvert i en frontkollisjon med en annen bil, men Chelsea avviser at dette var tilfellet.

Til tross for skadene han pådro seg i krasjen, skriver The Mirror videre at franskmannen trolig er aktuell for helgens ligakamp mot Stoke.

Det er ventet at manager Antonio Conte vil komme med ytterligere informasjon om hva som skjedde, når han møter pressen fredag.

Bakayoko ble hentet fra Monaco til Chelsea i sommer for rundt 40 millioner pund, etter å ha imponert stort for den franske klubben.

Han har så langt spilt seks kamper og scoret ett mål for londonklubben.

