Chelseas Pedro utvist i straffedrama: - En sjokkerende takling

Sesongens første Arsenal-trofé ble sikret med seier i Community Shield mot Chelsea på Wembley. Rødtrøyene fikk god hjelp av motstander Pedro.

ARSENAL - CHELSEA 1-1 (4-1 etter straffekonk):

Arsenal vant 4-1 etter straffekonkurranse i en dramatisk kamp mot London-rivalene søndag ettermiddag.

Kampen endte 1-1 etter ordinær tid.

- Sjokkerende

Chelsea slapp til få sjanser og virket å ha full kontroll på kampen da det kun gjensto ti minutter, men en hodeløs takling fra Pedro på Arsenal-spiller Mohamed El-Nenny førte til direkte rødt kort. Og på den påfølgende dødballen utlignet Arséne Wengers menn.

- På de bildene var det helt tydelig. Den var stygg, kommenterte Roar Stokke på Viasat da reprisene rullet over skjermen.

- Jeg skjønner godt hvorfor det røde kortet ble dratt frem, han satte en motstander i fare. En sjokkerende takling, uttaler tidligere Premier League-profil Chris Sutton til BBC.

Dermed ble det 1-1 etter 90 minutter, og kampen gikk direkte til straffeparkkonkurranse.

Wenger med appell til fansen

Der vant til slutt Arsenal etter at keeper Thibaut Courtois og stjernekjøpet Alvaro Morata bommet for Chelsea.

Etter kampen ville ikke Chelsea-manager Antonio Conte si noe særlig om det røde kortet, og italieneren hevder han ikke så situasjonen.

- Jeg hørte også det skulle være en klar straffe til oss (da Willian gikk ned i første omgang). Men jeg så den ikke klart. Vi har hatt en tøff forsesong, og de seks neste dagene frem mot seriestart er viktige for oss nå, og vi må være fokuserte, sier Conte ifølge BBC.

Arsenal-manager Arsene Wenger sier han er usikker på om Pedro burde ha fått det røde kortet.

- Mmen vi dominerte uansett i perioden da han ble utvist. Vi hadde noen vanskelige øyeblikk i starten av 2. omgang, men etter det dominerte vi. Vi så farlige ut hele veien. Spillerne gjorde en god jobb i dag, sier Wenger ifølge BBC.

Han mener det ble en tøff batalje mot et godt Chelsea-lag.

- Hvem kamp er en strid i Premier League, og det var en strid i dag. Men det er en drøm å gjøre fansen fornøyd, sier Wenger ifølge BBC etter kampen.

Den hardt pressede Arsenal-manageren kommer samtidig med et ønske til egne supportere.

- Jeg vil at dere skal stå bak laget, for vi kommer til å gå gjennom både gode og dårlige perioder. Vi ønsker å stå sammen hele sesongen, er håpet til Wenger.

Se høydepunkter fra søndagens finale her:

Straffekonkurransen ble for øvrig gjennomført etter et nytt format kjent som ABBA. Laget som ikke starter straffekonkurransen får to straffer på rad, og sånn går det til begge lag har skutt fem hver, om da ikke avgjørelsen faller tidligere. ABBA skal gjelde for både FA-cupen og ligacupen denne sesongen.

Det tradisjonsrike oppgjøret mellom de regjerende mesterne i Premier League og FA-cupen gjør at den engelske fotballsesongen for alvor er i gang, og det er altså Arséne Wenger som kan smile bredest etter den første styrkerprøven mellom to av lagene som er tippet i toppen denne sesongen.

De to lagene stilte med solide mannskap søndag, selv om det var flere førstelagsspillere som ikke startet hos begge lag.

Arsenal manglet hovedsakelig Alexis Sanchez, men også navn som Santi Cazorla, Francis Coquelin, Mesut Özil, Aaron Ramsey, Laurent Koscielny og Shkodran Mustafi var utilgjengelige. Hos Chelsea var Diego Costa utelatt, Eden Hazard og Tiemoué Bakayoko er ennå ikke skadefrie og nyinnkjøpte Alvaro Morata og Antonio Rüdiger var henvist til benken.

Blodig tysker

Selve kampen fikk en rolig åpning, og det tok 22 minutter før publikum fikk servert en målsjanse. Storsigneringen Alexandre Lacazette (26) fikk ballen på kanten av sekstenmeteren av Danny Welbeck og vendte opp, og da blir det som regel farlig. Franskmannen sendte avgårde en god avslutning, men heldigvis for Chelsea traff ballen stanga og gikk ut.

Se avslutningen her:

Chelsea slet med å skape sjanser før pause, men etter 35 minutter kunne det blitt farlig da Pedro rev seg løs og fikk avsluttet. Petr Cech hadde imidlertid få problemer med å redde forsøket.

Etter en halvtime måtte Arsenal-fansen trekke pusten da Per Mertesacker gikk i bakken med skade. Stopperen fikk seg en så stor smell at han måtte forlate banen til fordel for den nyinnkjøpte og tidligere Schalke-spilleren Sead Kolasinac. Mertesackers ansikt var dekket i blod da han forlat banen, og det er usikkert hvor lenge tyskeren er ute.

Straffe?

Ti minutter før pause ble det dramatisk på Wembley da Chelseas Willian snappet ballen fra Hector Bellerin og gikk i bakken i Arsenals straffefelt. Blåtrøyene ropte på straffespark, men dommer Robert Madley ga i stedet midtbanespilleren gult kort for filming.

Det kan se ut som Willian fikk en liten kakk av Bellerin før han gikk ned, men dommeren virket sikker i sin sak.

- Det er 100 prosent ikke filming, mente TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

- Unødvendig av dommeren å gi gult kort, men jeg synes heller ikke det er straffe, mener Jan Åge Fjørtoft på Viasat.

Se situasjonen her:

Dermed var det målløst da lagene gikk til pause. Det tok likevel ikke lang tid av andre omgang før den første scoringen var et faktum.

Moses-scoring

Tre minutter etter pause fikk Chelsea corner, og en dårlig klarering havnet rett på hodet til Gary Cahill. Stopperen headet ballen tilbake i feltet, og der lurte Victor Moses offsidefella til Arsenal. Chelsea-spilleren hadde få problemer med å banke inn 1-0 for blåtrøyene.

- Moses timer løpet sitt til perfeksjon, var den rosende dommen fra tidligere Premier League-storscorer Chris Sutton på BBC etter scoringen.

Se scoringen her:

SCORET: Her er Victor Moses i ferd med å sende ballen i nettmaskene mot Arsenal. Chelsea scoret her sesongens første mål på Wembley.

Arsenal var nær utligning noen minutter senere da Mohamed El-Nenny skjøt et innlegg med stor kraft inn i boksen, men Chelsea-keeper Thibaut Courtois var med på notene da ballen i stedet var på vei rett mot nettmaskene.

Drøyt 15 minutter før slutt var det duket for en spiller Chelsea-fansen har store forventninger til. Alvaro Morata fikk spille kampens avslutning da han ble byttet inn for Michy Batshuayi. Men det var Arsenal som skapte kampens neste sjanse.

Rødt kort



Granit Xhaka banket til fra 30 meter og fikk drømmetreff, men Courtois reddet til corner med en glimrende manøver. Der kunne lagene fort ha vært like langt på Wembley.

Ti minutter før slutt fikk Arsenal fornyet energi da de plutselig ble én mann mer. Pedro stemplet Elneny med en knallhard takling og fikk direkte rødt kort av dommer Madley.

Arsenal tok vare på gavepakken fra spanjolen, og på den påfølgende dødballen var utligningen et faktum. Xhaka slo en presis ball inn i feltet, og der steg innbytter Sead Kolasinac til værs og stanget inn 1-1 for rødtrøyene.

Se utligningen her:

Flere scoringer ble det ikke i ordinær tid, og kampen gikk dermed direkte til straffesparkkonkurranse.

Der var Arsenal sterkest og kunne juble for sesongens første triumf.

Nå står serieåpningen for tur for de to lagene. Arsenal sparker Premier League i gang med hjemmemøte med Leicester allerede fredag kveld. Regjerende mester Chelsea tar imot Burnley på Stamford Bridge dagen etter.

