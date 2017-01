City henter 13-åring for rekordsum

ANNONSE

Ifølge storavisen The Times har Manchester City sikret seg 13 år gamle Finley Burns fra Southend og overgangen vekker stor oppsikt.

Premier League-klubben skal ha betalt 175.000 pund, rundt to millioner norske kroner, for det unge talentet. Ifølge The Times er dette ny rekord i overgangssum for en så ung spiller. Avisen skriver videre at overgangen totalt kan bli verdt 250.000 pund, om Burns med tiden blir A-lagsspiller.

City skal i lengre tid har jobbet med overgangen for den unge Southend-gutten og etter lange forhandlinger skal alt nå være på plass.

The Times hevder at City betaler hele 150.000 pund mer enn det de er forpliktet til under de reglene som gjelder for slike overganger.

Burns kom til Southend som niåring, og ifølge reglene har klubben i utgangspunktet kun rett på en kompensasjon på 34.000 pund.

En rekke klubber skal ha fulgt utviklingen til 13-åringen og The Times skriver at Liverpool også skal ha kommet med et konkret bud på spilleren. Arsenal og Chelsea skal ha vist interesse for unge Burns.

Liverpools bud skal også ha vært en sekssifret sum, skriver avisen.

City ha de siste årene satset hardt på å sikre seg unge talenter tidlig og betalte blant annet 500.000 pund for 14 år gamle Jadon Sancho fra Watford i 2015 og 200.000 pund for 14 år gamle Brahim Diaz i 2014.

Overgangen kan potensielt bli en gullgruve for League One-klubben Southend, som skal ha sikret seg en videresalgsklausul på Burns.

I England kan spillere signere profesjonell kontrakt når de fyller 17 år og slik sett er det et stykke fram for unge Burns, som nå skal kjempe med en rekke andre talenter om spilletid på Citys akademi.

Flere klubber i Premier League har tidligere uttrykt bekymringer for at City bruker så store penger på så unge spillere. Liverpool reagerte blant annet da City snappet den 15 år gamle keeperen Louie Moulden foran nesa på dem, fordi Manchester-klubben la langt mer penger på bordet.

