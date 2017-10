City klar for kvartfinale i ligacupen

Men Premier League-leder Manchester City trengte straffesparkkonkurranse for å slå Championship-laget Wolves på hjemmebane.

CITY - WOLVES 0-0 (0-0 e.e.o)

4-1 etter straffekonkurranse:



City scoret på alle sine straffer, og Wolverhampton bommet to ganger. Dermed stakk City av med seieren i straffekonkurransen og er videre i ligacupen.

City topper Premier League og er eneste lag uten tap så langt denne sesongen. Blåtrøyene har også tre seire på tre kamper i Champions League.

Men mot et svært B-preget Wolverhampton-lag måtte City grave dypt for å ta seieren.

Wolverhampton, som topper Championship, hadde så liten tro på seier at de kom med reservelaget til Etihad tirsdag kveld. Faktisk var det bare to spillere som startet på Etihad som spilte forrige ligakamp for ulvene. Og likevel ga de altså City kamp om avansementet og vel så det.

Manchester City sparte også flere av klubbens beste spillere i tirsdagens kamp. Navn som John Stones, Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne og Leroy Sane var alle på benken fra start, men elleveren til City var mer enn god nok til at man kunne forvente en enkel seier.

Likevel sto det altså 0-0 etter 120 minutter på Etihad tirsdag kveld.

- Jeg kan ikke tro det, var dommen fra tidligere City-spiller Trevor Sinclair.

TETT: Wolverhamptons Connor Ronan og Manchester Citys Kevin De Bruyne i duell. Sistnevnte kunne til slutt juble for avansemnet til kvartfinale.

LES: Detaljert kampreferat

En noe sjansefattig første omgang holdt på å ta fyr to minutter før pause. Da klønet Eliaquim Mangala det til som bakerste mann og lot 19-åringen Bright Enobakhare komme alene med Claudio Bravo. City-keeperen reddet til corner på flott vis, og dermed ble det ingen scoringer på de første 45.

25 minutter før slutt fikk gjestene en ny gigantsjanse. Hélder Costa ble spilt helt fri i boksen, men igjen gjorde Bravo en glimrende redning og sørget for at kampen fortsatt var målløs.

Så var det Citys tur til å prøve seg. Wolves-keeper Will Norris sendte ballen rett i beina på Sergio Agüero med et fryktelig utspill, men keeperen rettet opp sin egen feil og fikk slått ballen unna da City-spissen prøvde å runde ham.

Gigantiske sjanser

Kort tid før full tid fikk hjemmelaget en gigantisk mulighet til å avgjøre kampen. Et innlegg fra innbytter Kevin De Bruyne ble slått rett ut i feltet av keeper Norris, og fra 11 meter skjøt Raheem Sterling utenfor det tomme målet.

Rett etterpå ble det også farlig i motsatt ende. Og igjen var det Enobakhare som var involvert. For andre gang i kampen kom han alene med City-keeper Bravo, men for andre gang i kampen reddet Bravo på flott vis. Dermed sto det 0-0 etter 90 minutter og kampen gikk til ekstraomganger.

City skapte flere store sjanser utover i ekstraomgangene, men gjestene forsvarte seg som tapre ulver.

Dermed måtte kampen avgjøres på straffekonkurranse. Der trakk City det lengste strået og er videre til kvartfinale.

Det er kort tid til neste City-kamp. Allerede lørdag venter West Bromwich til bortekamp i Premier League.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken