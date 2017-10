City slapp med skrekken mot Napoli

Josep Guardiolas menn så ut til å ha full kontroll mot Napoli, men gjestene fra Italia nektet å gi seg og ga stjernegalleriet kamp.

MANCHESTER CITY - NAPOLI 2-1:

Manchester City åpnet forrykende hjemme mot Napoli tirsdag og ledet 2-0 allerede før kvarteret var spilt, men det som en stund så ut til å bli en enkel seier for de lyseblå, skulle vise seg å bli en tøff affære.

I andre omgang reduserte nemlig gjestene fra Italia på straffe, lagets andre i kampen, og mot slutten kunne det fort ha blitt 2-2.

Dries Mertens fikk blant annet en stor sjanse til å utligne, men City slapp med skrekken. Hjemmelaget hadde også en rekke gode muligheter til å påvirke resultatet ytterligere, men det ble ikke mer enn tre scoringer.

Raheem Sterling og Gabriel Jesus scoret målene for vertene, mens Amadou Diawara satte inn straffemålet for Napoli. Mertens misset for øvrig et straffespark mot slutten av første omgang, da Ederson reddet.

Resultatet betyr at City nå står med full pott i Champions Leagues gruppe F, med ni poeng. Napoli blir stående med sine tre poeng.

- Napoli er et strålende lag, så jeg forventet at de skulle bli sterke etter pause. Vi gjorde alt i alt en OK kamp, men de var gode og gjorde det svært vanskelig for oss, oppsummerte City-manager Pep Guardiola.

- I dag slo vi et strålende fotballag, og det måtte en kjempeprestasjon til for å klare det, tilføyde den spanske manageren.

I gruppens andre kamp tirsdag tok ukrainske Sjakhtar Donetsk en sterk seier borte mot nederlandske Feyenoord, og vant med 2-1.

MISBRUKTE SJANSER: Belgiske Dries Mertens bommet både på straffe og en stor mulighet da Napoli tapte mot Manchester City.

To raske mål

Vertene tok ledelsen allerede etter ni minutters spill på Etihad. David Silva fikk ballen av Leroy Sané og kom seg ned til dødlinjen. Han slo inn igjen i feltet og Kyle Walker fikk ballen i god posisjon, men backens skudd ble blokkert. Returen datt imidlertid ned i føttene på Raheem Sterling og engelskmannen kunne enkelt sende hjemmelaget i føringen.

Bare fire minutter senere sto det 2-0. Etter en svak Napoli-klarering havnet ballen hos Kevin De Bruyne på høyresiden og belgieren slo et innlegg av kjent varemerke mot Gabriel Jesus. Brasilianeren lå og lurte ved bakre stolpe og hadde få problemer med å sette inn Citys andre.

City dominerte kampen og skapte sjanse på sjanse mot tafatte italienere. Både David Silva og De Bruyne fikk gode muligheter til å øke ledelsen, men her slapp Napoli med skrekken ved begge anledninger.

Etter 28 minutter burde det stått 3-0. Et innlegg gikk forbi John Stones og fram til Gabriel Jesus. Brassen vendte opp og siktet mot hjørnet, men på streken sto stopper Kalidou Koulibaly og fikk hindret scoring.

Straffebom

Napoli hadde svært lite å by på i første omgang, men etter 37 minutter fikk vertene straffespark da Walker rev ned Raul Albiol inne i feltet.

Dries Mertens tok ansvar, og skjøt straffen hardt, men midt i mål og Citys brasilianske keeper Ederson gikk seirende ut av duellen.

Dermed sto det fortsatt 2-0 etter de første 45 minuttene.

Selv om City hadde åpnet kampen på forrykende vis, nektet gjestene fra støvellandet å gi seg og de kom stadig mer med i kampen. Etter 73 minutter fikk gjestene en ny straffe, da Fernandinho felte Faouzi Ghoulam på vei inn i feltet. Straffen satte Amadou Diawara i nettet.

Like etter fikk City et mål fra Gabriel Jesus korrekt annullert for offside.

2-2 holdt på å komme etter 80 minutter. Mertens ble spilt fram av Allan og belgieren kom seg fri. Både John Stones og Nicolas Otamendi var imidlertid raskt oppe i Napoli-stjernen, som skjøt like utenfor.

Nærmere utligning kom aldri gjestene.

