City-stjerne ute i lang tid

Manchester City-forsvarer Benjamin Mendys kneskade er verre enn først antatt.

Mendy, som kom til City fra Monaco i sommer for mer enn en halv milliard kroner, ble skadd i Premier League-oppgjøret mot Crystal Palace sist lørdag. Etter kampen ble det antydet at skaden ikke var av alvorlig karakter, men etter tirsdagens mesterligaseier over Sjakhtar Donetsk hadde manager Pep Guardiola dårlige nyheter.

Spanjolen bekreftet da at Mendy nå sendes til en knespesialist i Barcelona for nærmere undersøkelser.

Det fulle omfanget av skaden er med andre ikke klarlagt, men Guardiola nikket på spørsmål om lengden på Mendys fravær antas å bli målt i måneder.

- Førsteinntrykket vårt er at dette kommer til vare lenger enn vi hadde forventet, og det er synd. Jeg er rimelig sikker på at det (avbrekket) blir lenger enn vi liker, sa spanjolen ifølge Sky Sports.

23 år gamle Mendy rakk å vise lovende takter i City-trøya før skaden var et faktum.

