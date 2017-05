City-stjernene herjet med Crystal Palace

ANNONSE

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE 5-0:

Manchester City hadde få problemer med å slå Crystal Palace lørdag ettermiddag og festet dermed et grep om en plass blant de fire beste.

Seieren mot Sam Allardyces menn sørget for at de lyseblå nå er oppe på en tredjeplass på tabellen i Premier League etter 35 runder.

Josep Guardiolas lag står med 69 poeng, like mange som Liverpool på fjerdeplass, men City har bedre målforskjell enn de røde.

David Silva, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling og Nicolas Otamendi scoret målene.

Crystal Palace på sin side ligger foreløpig på en 16.-plass med 38 poeng, men londonlaget kan fortsatt rykke ned fra Premier League.

Tidlig scoring

Vertene fikk en drømmestart på kampen og tok ledelsen allerede etter ett minutt og fire sekunder. Spanske David Silva satte ballen i nettmaskene.

Spanjolen startet angrepet selv og slo en fin ball opp mot Raheem Sterling. Den tidligere Liverpool-spilleren slo inn foran mål, men hans tidligere kollega på Merseyside, Martin Kelly, fikk klarert.

Klareringen havnet imidlertid i beina på David Silva og fra rundt elleve meters hold dunket han ballen forbi keeper og inn i nærmeste hjørne.

Det var nettopp målscoreren som styrte det meste på midtbanen de første 45 minuttene og City skapte flere gode sjanser. Leroy Sané fikk blant annet et par gode muligheter til å øke ledelsen, men lyktes ikke helt.

For gjestene fikk Christian Benteke en god sjanse etter 36 minutter. Palace kontret og Andros Townsend slo inn foran mål. Der var Benteke på plass og fikk hodet på ballen, men Willy Caballero reddet fint.

Palace ropte også på straffe da Wilfried Zaha gikk i bakken inne i feltet etter en duell med Yaya Toure, men dommer Michael Oliver vinket spillet videre. TV-reprisen viste at det var kontakt mellom de to spillerne, men at Zaha kanskje gikk litt for lett i bakken i den situasjonen.

Til pause sto det fortsatt 1-0 til hjemmelaget.

Herjet med Palace



Kun få minutter ut i andre omgang doblet vertene ledelsen.

Kevin De Bruyne fikk ballen tilbake etter en corner og slo inn på nytt. I boksen sto Vincent Kompany og belgieren klinket til på direkten. Ballen føk opp i nærmeste kryss og Wayne Hennessey var sjanseløs.

City pøste på framover etter 2-0-scoringen og skapte sjanse på sjanse.

I det 59. minutt kom mål nummer tre. David Silva spilte gjennom til Gabriel Jesus og brassen ga videre til De Bruyne. Belgierens avslutning var ikke umulig for keeper å stoppe, men ballen snek seg inn i nettet.

Den definitive spikeren i kista kom ni minutter før full tid.

Innbytter pablo Zabaleta slo inn på tvers i feltet og kula havnet i beina på Sterling. Den kvikke kantspilleren satte kontrollert inn Citys fjerde mål.

Nicolas Otamendi headet inn kampens siste mål på overtid, etter et frispark fra De Bruyne.

