Conte med stikk til Spurs: - Hva er deres ambisjoner?

Chelseas-sjefen forsvarer pengebruken i Premier League.

Nylig gikk Tottenhams styreformann Daniel Levy ut mot kjøpefesten som har vært i Premier League denne sommeren. Han mente at det å bruke enorme summer på nye spillere, ikke var bærekraftig klubbdrift i lengden.

Spurs er én av få klubber som så langt ikke har hentet inn én eneste forsterkning dette overgangsvinduet og Levy trakk fram at londonklubben i stedet investere pengene i mer langsiktige prosjekter, som nytt stadion, treningsanlegg og klubbens akademi, framfor dyrekjøpte stjerner.

I motsetning til Tottenham har klubber som Manchester United, Manchester City og rivalen Chelsea øst ut penger på spillere i sommer.

Chelsea-manager Antonio Conte sier nå i et intervju at dyre spillerkjøp er en nødvendighet for en klubb som ønsker å vinne og stiller spørsmålstegn ved Tottenhams ambisjoner om å vinne titler og sølvtøy.

- Hvis Spurs ikke vinne tittelen, er ikke det en tragedie, sier han ifølge BBC.

- Hvis de ikke kommer seg til Champions League, så er heller ikke det noen tragedie. Ryker de ut av gruppespillet i Champions League, er ikke det noen tragedie og ryker de ut av første runde av Europa League, er ikke det noen tragedie, sier Chelsea-sjefen syrlig om londonrivalen.

Han påpeker at for de andre storklubbene, er det viktigst å vinne.

- For Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, og kanskje også Liverpool, så ville dette vært en tragedie, sier Conte videre.

- Alle klubber må forstå hva ambisjonene er. For å være ambisiøs, og kjempe om Premier League-tittelen og Champions League-pokalen, må du kjøpe dyre spillere. Hvis ikke, kommer du ikke opp på et høyt nok nivå.

Om Tottenham legger Chelsea-bossen til følgende:

- Mitt spørsmål er; hva er egentlig Tottenhams ambisjoner?

Chelsea gikk helt til topps i Premier League sist sesong, foran nettopp Tottenham. Til tross for suksessen har ikke Conte hvilt på laurbærene denne sommeren og klubben har hentet inn spillere som Alvaro Morata, Antonio Rüdiger og Tiemoue Bakayoko, alle for store penger.

Tottenham på sin side har så langt ikke hentet inn noen, men klubben har solgt backen Kyle Walker til Manchester City for rundt 45 millioner pund.

