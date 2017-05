ANNONSE

Coop har signert en treårig avtale som hovedsponsor for Eliteserien.

- Med sin eierform deler Coop og fotball-Norge verdier som ansvar, lagånd og samhold. Og på samme måte som fotball, er Coop en folkelig aktør som skaper et stort og bredt engasjement i alle deler av landet. Våre spillere kommer fra bredden, og gjennom avtalen knyttes tettere bånd mellom bredde og topp, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, i en pressemelding.

Der klubbene har en egen sponsor som er i konkurranse med Coop, vil Obs Bygg bli profilert i stedet for Coop.

Avtalen er treårig, med opsjon for ytterligere to år. Avtalen innebærer at Coop blir hovedsponsor for Eliteserien, samt går inn som samarbeidspartner for Norsk Toppfotball. Coop blir også delpartner for Obosligaen.

- Partene ønsker ikke å gå ut med økonomisk verdi, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til NTB.

Som en del av sponsoravtalen vil Coop tilby sine medlemmer rabatter på billetter.

Detaljene rundt dette jobber vi med, men målet er å gjøre fotballen enda mer tilgjengelig for alle våre kunder. Vi skal også jobbe videre med ulike prosjekter som styrker breddeidretten, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge SA, i samme pressemelding.